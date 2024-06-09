Бєлгородську область атакували дрони: хронологія 837 дня війни

00:46, 09 червня

Байден і Макрон обговорили війну в Україні під час зустрічі в Парижі. На спільній пресконференції напередодні самітів G7 президенти висловили свою підтримку Україні у війні з Росією.

"Це набагато більше, ніж Україна. Вся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо. Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції", – заявив Байден.