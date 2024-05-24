У ЄС сказали, чи чекають радикальної зміни ситуації на полі бою в Україні в найближчі місяці
В Євросоюзі не очікують суттєвих змін на полі бою найближчими місяцями. Втім, вважають, що Україна має продовжувати боротьбу.
Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
Дивіться також Греція та Польща просять про щит ППО над Європою: як відреагувала фон дер Ляєн
"Немає очікувань щодо радикальної зміни ситуації"
Єврочиновник зазначив, що війна Росії проти України – це війна на виснаження. За словами джерела, наразі, ситуація на фронті не надто змінюється. Втім, українська армія має не зупинятися.
Я не знаю, що станеться в найближчі місяці, найближчим часом. У мене немає очікувань щодо радикальної зміни ситуації,
— сказав високопоставлений дипломат.
Також додав, що як і будь-яка війна, війна в Україні рано чи пізно закінчиться. Однак, Євросоюз має свій обов'язок, – бути впевненими, що ця війна призведе до результату, в якому Україна буде незалежною і суверенною країною.
Важливо Усе дуже просто, – Кулеба пояснив мету анонімних заяв про "готовність Путіна зупинити війну"
В ЄС прокоментували чутки, що Росія нібито "готова заморозити війну"
- Якщо російський диктатор дійсно готовий зупинити бойові дії в Україні, він просто може вивести свою армію прямо зараз. ЄС не планує послаблювати військову підтримку Україні.
- Так високопосадовець ЄС на умовах анонімності прокоментував публікацію Reuters.
- "Я думаю, що наша позиція на рівні ЄС не змінилася. І разом з нашими партнерами з США ми продовжимо надавати всю необхідну підтримку, якої потребує Україна, щоб уникнути будь-якої невдачі й поразки, яка буде катастрофічною не тільки для України, але й для нас", — сказав високопоставлений дипломат Євросоюзу.
- Інший європейський високопосадовець наголосив: "Путін розпочав цю війну, саме він напав на Україну. Він бомбардує українські міста щодня. Завтра все може закінчитися, якщо він виведе війська (з України)".