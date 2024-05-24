У ЄС сказали, чи чекають радикальної зміни ситуації на полі бою в Україні в найближчі місяці

В Євросоюзі не очікують суттєвих змін на полі бою найближчими місяцями. Втім, вважають, що Україна має продовжувати боротьбу.

Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Дивіться також Греція та Польща просять про щит ППО над Європою: як відреагувала фон дер Ляєн

"Немає очікувань щодо радикальної зміни ситуації"

Єврочиновник зазначив, що війна Росії проти України – це війна на виснаження. За словами джерела, наразі, ситуація на фронті не надто змінюється. Втім, українська армія має не зупинятися.

Я не знаю, що станеться в найближчі місяці, найближчим часом. У мене немає очікувань щодо радикальної зміни ситуації,

— сказав високопоставлений дипломат.

Також додав, що як і будь-яка війна, війна в Україні рано чи пізно закінчиться. Однак, Євросоюз має свій обов'язок, – бути впевненими, що ця війна призведе до результату, в якому Україна буде незалежною і суверенною країною.

Важливо Усе дуже просто, – Кулеба пояснив мету анонімних заяв про "готовність Путіна зупинити війну"

В ЄС прокоментували чутки, що Росія нібито "готова заморозити війну"