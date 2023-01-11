За понад 5 місяців: військовий експерт розповів, на скільки просунулись росіяни біля Бахмута

Окупанти вже кілька місяців намагаються просунутися поблизу Бахмуту та Соледару. Є кілька причин, чому загарбники так хочуть захопити цю територію.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, окупанти надзвичайно довго штурмують цей напрямок, але особливих успіхів не мають. За понад 5 місяців вони просунулися на Бахмутському напрямку приблизно на 15 кілометрів.

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Чому окупанти так хочуть захопити Бахмут

Як наголосив Черник, тут є цілий комплекс причин. Насамперед від Бахмута до залізничного дебальцівського вузла – близько 42 кілометрів. А російська армія серйозно залежить від залізниці.

Не варто забувати, що уся повномасштабна війна почалася з визнання недореспублік. Російський диктатор Путін ставив завдання вийти на кордони Донецької області ще до кінця минулого року.

Не склалося. Отже, вони зазнали серйозної політичної, ідеологічної та звичайної воєнної поразки. Тому змінили акценти. І тепер йдуть на Соледар,

– зауважив Черник.

Окрім цього, Соледар штурмують військові структури керівника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. У такий спосіб він капіталізує політичну вагу і намагається пересилити політичний вплив міністерства оборони.

Черник пояснив, чому окупантам так важливий Бахмут та Соледар: дивіться відео

Безперечно сам Соледар має ще й військове значення. Він розташований на пагорбах, які зручні для обстрілів з артилерії.

З військової точки зору Соледар теж має значення. Це – великі пагорби. Якщо противник зуміє там досягти якогось успіху. Але це ще питання, чи візьмуть. Тоді він зможе завдавати артилерійські удари звідти вже в наш бік,

– підкреслив Черник

Також у Соледарі є величезні поклади солі – не лише кухонної, але й тої, яку можна використовувати в промисловості.

Яка ситуація в Соледарі: коротко