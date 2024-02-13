У росіян може бути все дуже погано, – Черник сказав, у чому полягає стратегія нашої перемоги

Україні важливо продовжувати бити по важливих для окупантів об'єктах на території Росії. Якщо масштабувати ці удари, то можна суттєво наблизитися до перемоги.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Росія має, на жаль, потужний потенціал у сфері ППО. Однак Україна також нарощує свої можливості ударів по військових об'єктах Росії.

Дивіться також Слідами Сталіна: за що в Росії садять фізиків у справі про "гіперзвук" і до чого тут "Кинджали"

Маємо ще більше масштабувати такі удари

Як наголосив Черник, нещодавні удари по нафтопереробних заводах в Росії – прекрасний хід. Країна-агресорка заробляє величезні гроші на нафті. А такі удари впливають на їхній бюджет.

Поки вільно конвертована валюта заходить в Росії, доти ця країна може стояти. Чим менше буде таких надходжень – тим краще для нас. 90% надходжень в російський бюджет йде від сировини: нафта, газ, золото тощо. Тому такі удари по нафтопереробних заводах і є одним із елементів стратегії нашої перемоги. Але це потрібно серйозно масштабувати,

– сказав Черник.

Вибухи на кількох заводах – це чудово. Але потрібно, щоб в Росії вони горіли десятками. Тоді ситуація для окупантів буде дійсно важкою.

Попри це, варто усвідомлювати, що масштабувати такі удари – непросте завдання, але його можливо виконати. Потрібен час на збільшення виробництва; на створення успішних алгоритмів проривання російської ППО тощо. Робота над цим триває.

Вибухи в Росії: коротко