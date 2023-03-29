Нічого не зупинилося: військовий експерт сказав, на якому етапі перебувають бойові дії

Поки не можна стверджувати, що Збройні Сили України повністю збили наступальний потенціал російських окупантів. Однак вони суттєво його понизили та продовжують це робити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, російські окупанти дійсно намагаються наступати приблизно з кінця листопада – коли вони втекли з правого берега Херсонщини. Значна частина цих військ згодом опинилася на Сході.

Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Наступ росіян ще триває

Як зазначив Черник, зараз наступ росіян перебуває у так званій "середньозатихаючій фазі". Не можна говорити, що він повністю зупинився. Адже в тому ж Бахмуті росіяни атакують, а наші військові здійснюють маневрову оборону. Там тривають активні бої – ЗСУ продовжують знищувати ворожу армію.

Попри це, таки відчайдушний спротив українських захисників суттєво понизив наступальний потенціал окупантів. Якщо вони вже розконсервовують Т-55, то Україна на правильному шляху.

На якому етапі перебувають бойові дії – розповів Черник: дивіться відео

Чи суттєво понизили наступальний потенціал росіян? Так, але він ще не скасований. У них є чим воювати. Якщо розконсервовують Т-54 та Т-55, то й Т-34 вже не за горами. Вже було відео, як БМ-13 "Катюша" кудись везли. Але не знаю, чи це збіг обставин, чи вони вже дійшли і до цієї техніки,

– зауважив Черник.

Попри проблеми з техніком, особового складу в окупантів дійсно багато. Вони можуть продовжувати вдаватися до тактики піхотних хвиль.

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: коротко