Радник Залужного пояснив, чому росія не зможе протистояти західній зброї

російська армія може похизуватись шаленою кількістю своєї техніки. Але вона аж ніяк не може зрівнятись з озброєнням, яким володіють на Заході.

На цьому наголосив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. Американський ветеран бойових дій підкреслив, що зброя, надана Україні міжнародними партнерами, ефективно використовується нашими військовими.

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росіянам стає все складніше воювати

На це впливає ціла низка факторів. Передовсім слід зауважити, що ЗСУ продовжують отримувати все більше зброї від країн-партнерів. Мовиться як про досить старе обладнання, так і про порівняно сучасне, яке завдає чимало клопоту загарбникам.

Крім того, неабиякої прочуханки завдають самі українські військові. Вони не лише швидко опанували західну зброю, а й використовують її максимально ефективно.

Схоже, що росії стає все важче вести війну в Україні. Україна виконала відмінну роботу, завдаючи ударів по пунктах управління, складам постачання та скупченням військ,

– підкреслив Райс.

Райс нещодавно був на Донбасі

Слід зауважити, що радник Залужного напередодні був на Донбасі. Там у нього була нагода побачити зміни, які відбулись на полі бою. Райса приємно здивувала майстерність українських військових, які з допомогою HIMARS ледь не щодня знищують ворожі склади, а також бази.

Він висловив сподівання щодо ракет ATACMS, які цілком імовірно можуть надати Україні. На думку Райса, на той момент росія просто не матиме, де в Україні переховувати свої системи командування та управління, а також склади з боєкомплектом.

Зауважимо, що демілітаризація ворожих складів відбувається щодня по кілька разів. І це, ясна річ, вкрай негативно впливає на спроби ворога просуватись вперед, адже логістичні ланцюжки порушені.

"Бавовну" привезли до Макіївки

У тимчасово окупованій Макіївці зранку 6 серпня повідомили про "бавовну". У місцевих телеграм-каналах з'явилась ціла низка фото та відео, на яких демонструють наслідки вибухів.

Можна чітко побачити, як у небо здіймаються чорні клуби густого диму. Вони виникають один за одним, через постійну детонацію боєкомплекту.

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