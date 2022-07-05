Росія руйнує українські міста, аби рухатись в інші країни, – Маляр

Окупанти підступно обстрілюють українські населені пункти. Вони не шкодують снарядів і буквально знищують все з артилерії.

Про це 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, є багато причин, чому окупанти так по-звірячому обстрілюють українські населені пункти. Одна з них – загарбники буквально не вміють по-іншому воювати.

Важливо Росіяни мають декілька сценаріїв у війні, – Маляр

Вони бояться вуличних боїв

Ганна Маляр нагадала про війну Росії у Чечні та Сирії. Там окупанти так само безжально "поливали" все підряд своєю артилерією та авіацією. Це свідчить і про особливий цинізм російської армії, і про її боєздатність.

Вона наголошує, що окупанти дуже бояться вуличних боїв та прямих зіткнень. Адже там вони переважно програють. Тому росіяни користуються звичною для себе тактикою – обстрілюють ракетами, артилерією та авіацією, щоб буквально все стерти й тоді просуваються вперед.

Але вони не можуть робити це дуже ефективно, адже українські військові буквально б'ються як леви. Через це окупанти зазнали дійсно серйозних втрат.

Апетити окупантів значно більші, ніж Україна

Зрозуміло, що російські загарбники не зможуть користуватися інфраструктурою міст та сіл, які вони стерли з лиця землі. А їм цього і не треба. Цілком зрозуміло, вважає Маляр, що окупанти хочуть використати Україну як плацдарм для наступу на інші держави.

Те, на чому ми концентруємо увагу західного світу – апетити росіян значно більші, ніж Україна. І те. що ми сьогодні боронимо європейські кордони – це абсолютно очевидно, – зазначила Ганна Маляр.

Дивіться повне інтерв'ю з Ганною Маляр про ситуацію в Україні

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що перелом у війні станеться в другій половині серпня. А до кінця 2022 року закінчиться більша частина бойових дій.