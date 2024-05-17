Сирський сказав, де зараз росіяни зосередили основні зусилля

Росіяни розширили зону активних бойових дій на Харківщині майже на 70 кілометрів. Значні сили противника зосередженні на захопленні Вовчанська.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що задумали росіяни. За словами Сирського, вони хочуть примусити Україну залучити там додаткові бригади зі складу резерву.

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Сили оборони активно протистоять ворогу

Окрім Вовчанська, основні зусилля російської армії зосередженні на напрямку Стрілеча – Липці. Після Вовчанська росіяни хочуть вийти до Білого Колодязя і розгорнути наступ на тил українських військ.

З метою зосередження на цих напрямках Росія створила та значно підсилила оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр". За словами Сирського, у складі цього угрупування є бойові частини 6-ї армії, 11-го та 44-го армійських корпусів.

Головком зазначив, що росіяни пішли у наступ значно раніше запланованого терміну, адже помітили перекидання військ ЗСУ. Але прорвати оборону вони не змогли.

Втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується,

– зазначив головком.

Він також розповів, що наразі ЗСУ активно протистоять росіянам ударами авіації, ракетними системами, вогнем артилерії та танків, унаслідок чого Росія зазнає втрат.

"Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії", – додав Сирський.

Активно до допомоги Силам оборони також долучаються мешканці Харкова та області.

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