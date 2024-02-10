Росія атакувала "Шахедами", наслідки влучань у Харкові та Одесі: хронологія 717 дня війни

07:52, 10 лютого

Росіяни у ніч проти суботи, 10 лютого, запустили по Україні 31 "Шахед". Силами протиповітряної оборони було знищено 23 з них, повідомилм Повітряні сили.

Зазначається, що дрони були запущені з Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму, а також із Курської області Росії.