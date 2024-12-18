Третя світова вже розгортається в Україні, – Politico

Після майже 3 років після початку повномасштабного вторгнення війну Росії в Україні важко назвати "регіональним конфліктом". Боротьба переросла в найбільшу європейську сухопутну війну з часів Другої світової війни.

Ймовірно, це наймасштабніший глобальний конфлікт з часів закінчення Холодної війни, до якого тим чи іншим чином залучена низка держав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як інші країни залучені до війни

Як пише видання, станом на сьогодні американські системи ППО в Україні перехоплюють іранські дрони-камікадзе типу "Шахед" у повітрі, водночас артилерія німецького виробництва протистоїть зарядженим північнокорейськими снарядами російським гарматам на землі.

Ба більше, війська по обидва боки лінії фронту тепер спілкуються іспанською, непальською, гінді, сомалійською, сербською та корейською мовами, ідеться у матеріалі. Подібне розмаїття називають свідченням того, що війна Росії проти України набуває міжнародних масштабів.

Politico наголошує, що саме глобальний аспект війни може в підсумку вирішити її долю, оскільки є велика ймовірність того, що Україна ризикує втратити свого головного прихильника в особі США після повернення в Білий дім Дональда Трампа. Водночас Росія має підтримку Пхеньяну, який є противником Вашингтону.

На думку фахівців, російський диктатор Владімір Путін помилився вважаючи, що війна проти України закінчиться за лічені дні, а влада країн Заходу відповість декларативним засудженням, як це було під час попередніх його захоплень земель на Сході України, а також у Молдові та Грузії.

Журналісти зауважують, що Європа занепокоїлася загрозою своїй безпеці від Росії, а США знову підтримали свою репутацію "прихильника демократії та європейської безпеки", оскільки за лічені дні західна зброя і розвіддані "ринули в Україну, допомагаючи українцям відбити російський наступ".

У статті нагадують, що Росія продовжує і розширює свою вікову практику гібридних війн, розпалюючи конфлікти по всьому світу. Втім, як каже директор Російсько-Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв, зараз немає проксі-конфліктів, у яких Москва могла б завдати удару по НАТО.

Тому, на його думку, Кремль намагається "шукати інструменти для удару у відповідь" іншими способами. Серед усього іншого експерти називають втручання Росії у вибори та інші акти саботажу, а також надання підтримки різним антизахідним акторам і групам.

Як впливає на війну позиція Заходу і яким буде закінчення

Politico, посилаючись на слова Габуєва, пише, що без західної підтримки Україна нібито зазнала б "нищівної поразки" ще у 2022 році. Втім, європейські лідери та Вашингтон надали перевагу стратегії обережного поступового розвитку своєї допомоги Україні.

У матеріалі нагадують, що постачання західної зброї здійснювалося поетапно і з дотриманням суворих правил через побоювання "ескалації", зокрема Київ протягом кількох років чекав дозволу на удари вглиб Росії західною зброєю, що сталося, хоч і з певними нюансами.

І навіть попри часті погрози Москви ядерною зброєю, поки що "червона кнопка", як вважає видання, залишається під забороною. Водночас Росія не зупиняється. Кремль уже залучив війська з КНДР, а також набирає бійців із Куби, Індії, Непалу, Сирії, Сербії, ЦАР і Лівії.

За попередніми даними, Росія втрачає близько 30 тисяч солдатів на місяць і набирає стільки ж для заміни особового складу. Однак зараз Пхеньян не може постачати Кремлю достатньо військ. Своєю чергою українська влада, згідно з оприлюдненою інформацією, крім фінансових стимулів, пропонує іноземцям шанс "опинитися на правильному боці історії".

Результат російсько-української війни, як вважають експерти, напряму залежатиме від рішень НАТО та Китаю. На думку Габуєва, ця війна відвернула увагу Вашингтона та допомогла Пекіну посилити контроль над Росією. Втім, ситуація також може завжди змінитися.

Зокрема, це може статися у разі перекидання війни на Індо-Тихоокеанський регіон після залучення Північної Кореї в конфлікт, оскільки як Politico зазначає, його Пекін вважає територією свого впливу.