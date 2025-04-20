У Костянтинівці рятувальники вилучили тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару

Учора ворог завдав авіаудару по житловому сектору Констянтинівки. Внаслідок цього зруйновано одне приватне житло.

Ворог обстрілював район і після прибуття рятувальників, причому кілька разів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Росія обстріляла Констянтинівку

Учора, 19 квітня Росія завдала удару по житловому сектору Констянтинівки, зруйнувавши приватний будинок.

Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти,

– зазначили у ДСНС.

Зранку 20 квітня з-під завалів вдалося дістати тіла двох загиблих чоловіка та жінки.

На місці події працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники Костянтинівської МВА. Констянинівка потерпає від ворожих обстрілів щодня.

Рятувальники дістають тіла з-під завалів після авіаудару Росії у Констянтинівці: дивіться відео (увага, чутливі кадри!)

Нагадаємо, Росія інсценувала вибухи в Донецьку під час "великоднього перемир'я", звинувачуючи Україну у порушенні тиші. Після оголошення "перемир'я" Росія здійснила 387 обстрілів, 19 штурмів та 290 разів застосувала безпілотники.