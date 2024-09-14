Байден і Стармер провели зустріч: чи ухвалили рішення щодо ударів України вглиб Росії

Президент США Джо Байден 13 вересня зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Лідери обох країни підтвердили свою непохитну підтримку України.

Байден і Стармер висловили свою позицію на тлі того, що Україна і досі продовжує захищатися від російської агресії. Сама ж зустріч відбулася у Білому домі у Вашингтоні.

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Про що говорили Байден і Стармер

У Білому домі зазначили, що лідери Сполученого Королівства і США поглиблено обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес для обох очільників держав.

Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Вони висловили глибоку стурбованість наданням Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії,

– мовиться у повідомленні.

Водночас журналісти Politico розповіли, що, виступаючи після зустрічі, Кір Стармер сказав, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.

"Очевидно, що ми повернемося до цього питання на ГА ООН через кілька днів з ширшим колом людей",

– сказав він.

В Адміністрації президента США також наголосили, що Байден і Стармер підтвердили свою "залізну відданість безпеці Ізраїлю", термінову потребу в угоді про припинення вогню, яка звільнить заручників і дозволить збільшити допомогу в Газі, а також необхідність Ізраїлю зробити більше для захисту цивільних осіб і вирішення жахливої ​​гуманітарної ситуації в Газі.

Вони також засудили підтримувані Іраном напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі. Вони обговорили співпрацю США та Великої Британії у сфері чистої енергії та передових технологій, щодо AUKUS, а також можливості поглиблення наших міцних американсько-британських економічних зв'язків,

– зазначили у Білому домі.

Президент Байден також підкреслив свою підтримку Белфастської угоди та її ролі в підтримці миру та стабільності в Північній Ірландії.

Довідка! Белфастська угода, підписана 10 квітня 1998 року, стала важливим кроком до завершення тривалого конфлікту між протестантськими і католицькими громадами Північної Ірландії. Угода забезпечила створення Декларації про самоврядування Північної Ірландії, де місцеві органи влади отримали певні повноваження, а також містила домовленості щодо роззброєння та співпраці з Республікою Ірландія і Великою Британією.

До слова, радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що політика США щодо ударів по території Росії не зміниться. За словами посадовця, США серйозно сприйняли попередження Путіна про те, що удари далекобійними ракетами по Росії будуть розглядатися як пряма участь НАТО у війні проти Росії.