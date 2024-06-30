Путінський "план А" провалився, наступний рік буде вирішальним, – ексгенсек НАТО про війну

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив свій погляд на війну Росії проти України. Політик вважає, що наразі Путін робить ставку на ослаблення Заходу у підтримці Києва.

Расмуссен наголосив, що першочерговий план російського диктатора провалився. Тому зараз він діє іншими методами і способами, щоб перемогти Україну у війні.

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Ексгенсек НАТО дав прогноз стосовно війни в Україні

В інтерв'ю німецькому телеканалу ntv Расмуссен на питання, коли та як може завершитись війна в Україні, визнав, що "робити часові прогнози важко". Водночас політик висловив побоювання, що війна в Україні "буде надовго".

"План А" Путіна – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його "план Б" – заморожений конфлікт і російська окупація Сходу України в надії на те, що Захід ослабне і поступиться,

– додав він.

Колишній генеральний секретар НАТО прогнозує, що війна в Україні, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця 2024 року. Ця оцінка ґрунтується на переконанні, що президент Росії Владімір Путін очікує потенційних зрушень внаслідок майбутніх президентських виборів у США, які, як він сподівається, можуть бути сприятливими для його позиції.

"На мою думку, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям все необхідне, щоб не просто вижити, а й виграти війну, вони мають хороші шанси відтіснити росіян", – підкреслив Расмуссен.

Нагадаємо, що нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Захід повинен продовжувати надавати військову допомогу Україні. Саме від цього, на його думку, залежить тривалість війни Росії проти України. Так, Столтенберг підкреслив, що шлях до миру – це більше зброї для України.