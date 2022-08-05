Еліті російських сил нічого не вдалося на Ізюмському напрямку, – військовий експерт

російській армії не вдалося досягнути поставлених завдань на Ізюмському напрямку. Зараз війська агресора вимушені обирати між тим, чи продовжувати наступ на Сході України, чи боронитися на Півдні.

Реалізовувати обидва сценарії їм не вистачить сил. На це впливають й дії наших підрозділів. Про це 24 каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.

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Яка ситуація на фронті

За його словами, зараз, найімовірніше, росіяни кидають ті сили, які у них є, на оборону тимчасово окупованих рубежів на Півдні. Там вони збираються чинити спротив.

Крім цього, вони не можуть зняти усі угруповання сил на Сході. Безумовно, боєздатне військо залишили ще на напрямку Бахмута, аби там теж наступати.

При цьому, перед українськими силами оборони відкриваються можливості на Півдні. Так само й позиції на Ізюмсько-Харківському напрямку. Там вдалося дещо відсунути лінію зіткнення й витиснути противника, сказав Мусієнко. Навіть, можливо, вдалося перервати шляхи логістичного забезпечення ворога.

Поразка росіян

Річ у тім, що саме на напрямок Ізюма перекидали чи не найбільш боєздатні підрозділи російських військ. Вони досить активно розвивали наступальні дії у напрямку Слов'янська. Частина пішла на Ізюм – Барвінкове.

Еліті російських сил нічого не вдалося на Ізюмському напрямку. Їх стримали, відтиснули. І зараз навіть є деякі передумови, щоби їх відтискати далі,

– сказав Мусієнко.

Мусієнко про "досягнення" росіян на Ізюмському напрямку: дивіться відео

Зазначимо, що в Інституті вивчення війни нещодавно повідомляли, що російські окупанти почали перекидання своїх військ по території України. Через це Збройні Сили України можуть почати контрнаступ на Харківщині. Мовить про Ізюмський напрямок.