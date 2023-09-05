Приїхав, щоб протистояти агресії Росії: на війні в Україні загинув доброволець з Колумбії

У боях за Україну проти держави-агресора загинув доброволець Алехандро Еррера Евіа. Він прибув у нашу країну із провінції Уїла, що в Колумбії.

Сам він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань у себе на батьківщині. Воювати в Україну він приїхав через несприйняття російської агресії проти нашої держави.

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Що відомо про добровольця, що загинув в Україні

Автори матеріалу зазначили, що колумбійський військовий приїхав в Україну в грудні 2022 року, щоб поповнити лави збройних формувань, які допомагають нашій державі у протистоянні Росії. Це він зробив, попри прохання своєї родини.



Військовий з Колумбії загинув в Україні / Фото El Tiempo

Після того, як він прибув в Україну, доброволець попередив своїх громадян добре подумати перед тим, як їхати сюди. Адже Росія всіляким чином намагається знищити українську державу.

Добре проаналізуйте, це я кажу не для того, щоб вас збентежити. А тому, що якщо ви приїдете, треба психологічно бути підготовленими до того, з чим вам доведеться зіткнутися,

– казав він.

Колумбієць також зазначав, що на нього справили враження руйнування, які спричинила держава-агресорка проти українського народу. Зокрема, він був вражений станом дерев, які росли поруч з їхніми позиціями й у них постійно потрапляли осколки російських ракет чи гранат.



Військовий з Колумбії був вражений наслідками агресії Росії проти України / Фото El Tiempo

Наразі посольство Колумбії у Польщі вже зв'язалося з родиною добровольця, щоб пояснити, як вони мають діяти у ситуації після загибелі воїна. Дипломати зазначили, що процес може зайняти до трьох місяців і вони зможуть тільки доставити прах.

Журналісти також зазначили, що у військового залишилися дружина та син Вілі. З ними він у 2022 році намагався емігрувати до Сполучених Штатів, але їх депортували звідти.

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