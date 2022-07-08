Немає ніякої оперативної паузи, – Гайдай припустив, чому росія зробила таку заяву про війну

Упродовж останніх кількох днів шириться інформація про буцімто оперативну паузу, яку взяла росія у війні проти України. Глава Луганської ОВА припустив, чому кремль може поширювати такі заяви.

Під час телемарафону Сергій Гайдай висловив припущення щодо оперативної паузи. Але передовсім він зауважив, що її насправді й немає, передає 24 канал.

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Окупанти не припиняють обстріли Луганщини

Здавалося б, росіяни практично захопили всю територію Луганської області, тому мали б зупинитись. Але це зовсім не так. Ми знаємо, що ворогові не вдалось повністю вийти на адміністративні межі. Тож він зараз щедро поливає вогнем населені пункти, розташовані поруч з ними. Найгірше те, що окупанти не лише знищують будівлі та житлові будинки, а й забирають життя мирних мешканців області.

Що ж стосується оперативної паузи, то її, на думку Гайдая, взагалі немає. На Луганщині не спостерігається зменшення кількості обстрілів. Ба більше, окупанти продовжують спроби просуватись вперед. Для цього на фронт відправляють все нові й нові підрозділи. Зокрема, танкові.

Я можу сказати, що ця заява про оперативну паузу зроблена саме після того, як упродовж тижня наші військові знищували склади з боєкомплектом,

– підкреслив Гайдай.

Він не виключає, що саме тому росіяни заговорили про якусь там оперативну паузу. Мовляв, ЗСУ посприяли тому, щоб ланцюг отримання боєкомплектів і техніки розірвався. Тож ворогові невдовзі дійсно буде значно складніше підтримувати той же рівень активності на фронті.

Напередодні у Генштабі ЗСУ підкреслили, що ворогові все ще не вдалось повністю захопити Луганщину. Водночас на Слов'янському напрямку не припиняються штурми Богородичного. Але там російські загарбники аж ніяк не можуть похизуватись бодай якимись успіхами.

Якщо ми вже заговорили про відсутність причин для хизування з боку росії, то можемо пригадати наші маленькі перемоги. Ви ж пам'ятаєте, що кожен знищений боєць країни-агресорки – маленький крок до нашого з вами виграшу у війні.

ЗСУ ліквідували майже 37 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці ліквідували 36 900 російських бійців. У Генштабі зазначають, що упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили ще 250 окупантів.

Також на балансі ворожої армії значно скоротилась кількість техніки. У ворога стало на 1637 танків, 3811 бойових броньованих машин, 828 артилерійських систем, 247 РСЗВ і 107 одиниць засобів ППО менше.

Крім того, на брухт перетворили 217 літаків, 187 гелікоптерів, 669 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 15 суден, 2685 автомобілів і автоцистерн, а також 66 одиниць спецтехніки.

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