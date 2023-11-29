Заява Залужного про технологічний прогрес: генерал НАТО розповів, де й коли буде відповідь

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Л. Джонс припустив, коли Україна зможе отримати відповідь, як вийти з глухого кута у війні. За словами генерала, це може статися вже у лютому 2024 року.

Саме тоді має відбутися Мюнхенська конференція з безпеки. За словами Джонса, ця подія покаже, куди рухається Україна разом зі своїми союзниками.

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Генерал НАТО сказав, коли Україна зможе почути, як вийти з "глухого кута"

Журналіст, ставлячи питання Джонсу, згадав заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який зазначив, що Україна, перебуваючи у "глухому куті", робить ставку на технологічний прогрес. За словами українського генерала, щоб вийти з цієї ситуації, потрібно щось нове, як "порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного".

На це питання генерал НАТО відповів, що перше уявлення про те, куди ситуація із винайденням чогось нового будь-якою зі сторін у російсько-українській війні приведе, наша держава отримає на Мюнхенській конференції з безпеки, на якій, на думку Джонса, буде домінувати ситуація між нашою державою і країною-агресоркою.

"Я був там (на конференції – 24 Канал) минулого року. Там був великий ентузіазм і багато слів, сказаних політичними лідерами на кшталт: "Ми з вами до кінця"", – сказав офіцер НАТО.

Він наголосив, що буде цікаво подивитися, яким буде діалог у 2024 році.

І тоді ми матимемо уявлення про те, чи існує втома донорів,

– сказав Джонс.

Генерал також зауважив, що Путін, безумовно, розраховує на те, що він зможе пережити Захід. Адже, за словами колишнього командувача, Захід завжди хоче швидко закінчити війни, закликаючи робити все можливе, щоб припинити конфлікт.

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