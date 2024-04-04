Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні

Північноатлантичний Альянс може надати Україні більше допомоги у боротьбі проти Росії й деокупації територій. У іншому випадку розвиток подій на фронті може бути небезпечним.

Наразі в НАТО бачать два сценарії розвитку подій в Україні. Про це під час пресконференції розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає 24 Канал.

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Генсек НАТО озвучив два сценарії війни в Україні

Столтенберг зазначив, що Північноатлантичний альянс спостерігає натиск російської армії на фронті, а також мобілізацію більшої кількості людей.

"З іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми й військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", – зауважив генсек НАТО.

Тому, за словами посадовця, наразі для війни в Україні є два сценарії розвитку подій. Перший – країни-союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні, й наша армія зможе повернути собі більше території.

З іншого боку – цього може не статися й Україна втратить ще більше території, і ситуація може стати ще більш небезпечною,

– додав Столтенберг.

Крім того, він уточнив, що аби досягнути довгострокового миру в Україні, треба забезпечити потужні Збройні Сили нашої держави. Однак генсек Альянсу запевнив, що Україна може досягнути нових успіхів на фронті, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу підтримку нашим військовим.

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