Буде нова холодна війна, – соціолог про те, що означатиме перемога України

Ні в кого не виникає сумнівів стосовно того, що Україна переможе у війні, розв'язаній росією. Натомість виникає низка міркувань і припущень, пов'язаних з тим, що буде далі.

В ефірі телемарафону соціолог Євген Головаха розповів, що чекає на Україну. Він нагадав про два сценарії, озвучені ним раніше, передає 24 канал.

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Перемога України стане початком холодної війни

Передовсім Головаха підкреслив, що відносин з росією після завершення війни не буде жодних. Винятком може бути скидання путіна з престолу, а також прихід до влади притомніших людей. Але й це нічого не гарантує.

Натомість експерт не був би настільки категоричним стосовно білорусі. Він зауважив, що лукашенко може "зробити кульбіт". Під цим мається на увазі ймовірність того, що президент білорусі у найбільш несподіваний момент завдасть диктаторові з кремля удару у спину.

На думку соціолога, лукашенко – та людина, яка робить те, що їй вигідно в цей момент. Особливо, коли мовиться про необхідність утримувати владу. Тож у гонитві за власними інтересами президент білорусі цілком може зрадити своєму другові.

А в росії – ні. Це буде холодна війна. Друга холодна війна. Є два варіанти розвитку подій: або третя світова, якщо ми програємо цю війну, або друга холодна, якщо ми її виграємо,

– підкреслив він.

Україні доведеться бути постійно готовою до нападу

Це означає, наголошує Головаха, що наша держава утримуватиме кордон зі страшним монстром. І робити це доведеться довго. Ба більше, Україні доведеться з часом стати озброєною країною, яка завжди буде напоготові. А все тому, що ворог може напасти у будь-який момент.

Що ж стосується безпеки для нашої держави, то про неї можна буде говорити не відразу. І то лише за умов, що система влади у росії зазнає принципових змін.

Зауважимо, що раніше активно обговорювались можливі переговори з росією. Але останнім часом весь світ переконується все більше в тому, що кремль розуміє лише силу.

У цьому переконана очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Вона підкреслила, що неможливо сісти за один стіл з тими, хто не хотів домовлятись навіть з Червоним хрестом про евакуацію мирного населення.

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