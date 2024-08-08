Просування в Курській області, збито ракету на Дніпропетровщині: хронологія 897 дня війни

8 серпня 2024, 06:29
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Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже 897 добу. Окупанти продовжують атакували цивільну інфраструктуру і вбивати мирних жителів. Ворог хоче захопити дедалі більше наших територій, однак, Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені сьогодні, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українського народу проти агресора, головні новини 8 серпня – пише 24 Канал.

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07:34, 08 серпня

Коли почнуть штрафувати за неоновлення даних у ТЦК

Штрафи за неоновлення даних почнуть надходити наприкінці вересня, після перевірки ТЦК в реєстрі "Оберіг". Про це заявив нардеп Федієнко. Водночас зазначив, штрафи вже накладають на тих, хто зараз приходить до центру комплектування.

07:30, 08 серпня

Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: працювала ППО

Вночі оборонці неба знищили над областю 2 ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.

Агресор не припиняв бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію й дрони-камікадзе. З вечора під атакою були райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.

Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджені 2 приватні будинки.

07:09, 08 серпня

Українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно за 10 кілометрів від кордону.

07:09, 08 серпня

У Росії бояться застосування F-16 в Курській області, – The Telegraph

У Росії не на жарт налякані через можливе використання винищувачів F-16 під час операції в Курській області.

Ворожі військові блогери обурені нездатністю Міноборони забезпечити безпеку на кордоні.

07:04, 08 серпня

Відбій тривоги

Відбій небезпеки по МіГ-31К. 

06:22, 08 серпня

Тривога по всій Україні

Ракетна небезпека по всій території України. Повітряні сили повідомили про МіГ-31К.

05:01, 08 серпня

Зеленський пропонує позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці Росії

Володимир Зеленський ініціював проєкт закону, який передбачає зміни у забезпеченні реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Серед іншого в документі йдеться про його втрату за тероризм й участь у війні на боці Росії.

02:51, 08 серпня

Байден "не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори

Президент США заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори 5 листопада. Джо Байден каже, що це може призвести до кровопролиття.

02:09, 08 серпня

У ГУР не підтверджували причетність України до розгрому "Вагнера" у Малі

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що не казав про причетність розвідки України до розгрому "вагнерівців" у Малі.

01:33, 08 серпня

Джей Ді Венс казав, що з ним хотіли зв'язатися Буданов і Олещук

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс розповідав, що з ним нібито намагалися зв'язатися українські високопосадовці. Відповідна інформація виплила з особистого листування з блогером і прихильником теорій змов Чарльзом Джонсоном, який поділився своїми розмовами з Washington Post.

"Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F-16", – писав Венс Джонсону.

Зазначається, що це повідомлення було відправлене приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу для України.

00:44, 08 серпня

Зеленський відреагував на "золото" Хижняка

Президент подякував за силу, впевненість, цю важливу перемогу. Володимир Зеленський наголосив: "Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців".

00:32, 08 серпня

Україна може захищати себе і на території Росії в "межах здорового глузду", – Білий дім

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу. За її словами, США не знали про операцію у Курській області заздалегідь, але продовжуватимуть підтримувати Україну.

00:21, 08 серпня

Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу

Українець Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів в Парижі.

У фінальному поєдинку він переміг казахстанця Нурбека Оралбая, відзначившись феноменальною грою.

Автор: Юлія Муріна