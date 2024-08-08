Просування в Курській області, збито ракету на Дніпропетровщині: хронологія 897 дня війни

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже 897 добу. Окупанти продовжують атакували цивільну інфраструктуру і вбивати мирних жителів. Ворог хоче захопити дедалі більше наших територій, однак, Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені сьогодні, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українського народу проти агресора, головні новини 8 серпня – пише 24 Канал.

Дивіться також У Курській області тривають бої: усе, що відомо про прорив на кордоні з Росією