Просування в Курській області, збито ракету на Дніпропетровщині: хронологія 897 дня війни
Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже 897 добу. Окупанти продовжують атакували цивільну інфраструктуру і вбивати мирних жителів. Ворог хоче захопити дедалі більше наших територій, однак, Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені сьогодні, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українського народу проти агресора, головні новини 8 серпня – пише 24 Канал.
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Штрафи за неоновлення даних почнуть надходити наприкінці вересня, після перевірки ТЦК в реєстрі "Оберіг". Про це заявив нардеп Федієнко. Водночас зазначив, штрафи вже накладають на тих, хто зараз приходить до центру комплектування. Вночі оборонці неба знищили над областю 2 ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА. Агресор не припиняв бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію й дрони-камікадзе. З вечора під атакою були райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади. Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджені 2 приватні будинки. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно за 10 кілометрів від кордону. У Росії не на жарт налякані через можливе використання винищувачів F-16 під час операції в Курській області. Ворожі військові блогери обурені нездатністю Міноборони забезпечити безпеку на кордоні. Відбій небезпеки по МіГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України. Повітряні сили повідомили про МіГ-31К. Володимир Зеленський ініціював проєкт закону, який передбачає зміни у забезпеченні реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Серед іншого в документі йдеться про його втрату за тероризм й участь у війні на боці Росії. Президент США заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори 5 листопада. Джо Байден каже, що це може призвести до кровопролиття. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що не казав про причетність розвідки України до розгрому "вагнерівців" у Малі. Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс розповідав, що з ним нібито намагалися зв'язатися українські високопосадовці. Відповідна інформація виплила з особистого листування з блогером і прихильником теорій змов Чарльзом Джонсоном, який поділився своїми розмовами з Washington Post. "Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F-16", – писав Венс Джонсону. Зазначається, що це повідомлення було відправлене приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу для України. Президент подякував за силу, впевненість, цю важливу перемогу. Володимир Зеленський наголосив: "Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців". Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу. За її словами, США не знали про операцію у Курській області заздалегідь, але продовжуватимуть підтримувати Україну. Українець Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів в Парижі. У фінальному поєдинку він переміг казахстанця Нурбека Оралбая, відзначившись феноменальною грою.
Коли почнуть штрафувати за неоновлення даних у ТЦК
Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину: працювала ППО
Українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії, – ISW
У Росії бояться застосування F-16 в Курській області, – The Telegraph
Відбій тривоги
Тривога по всій Україні
Зеленський пропонує позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці Росії
Байден "не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори
У ГУР не підтверджували причетність України до розгрому "Вагнера" у Малі
Джей Ді Венс казав, що з ним хотіли зв'язатися Буданов і Олещук
Зеленський відреагував на "золото" Хижняка
Україна може захищати себе і на території Росії в "межах здорового глузду", – Білий дім
Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу
Штрафи за неоновлення даних почнуть надходити наприкінці вересня, після перевірки ТЦК в реєстрі "Оберіг". Про це заявив нардеп Федієнко. Водночас зазначив, штрафи вже накладають на тих, хто зараз приходить до центру комплектування.
Вночі оборонці неба знищили над областю 2 ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.
Агресор не припиняв бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію й дрони-камікадзе. З вечора під атакою були райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади.
Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджені 2 приватні будинки.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що українська бронетехніка вийшла на позиції вздовж траси 38К-030 приблизно за 10 кілометрів від кордону.
У Росії не на жарт налякані через можливе використання винищувачів F-16 під час операції в Курській області.
Ворожі військові блогери обурені нездатністю Міноборони забезпечити безпеку на кордоні.
Відбій небезпеки по МіГ-31К.
Ракетна небезпека по всій території України. Повітряні сили повідомили про МіГ-31К.
Володимир Зеленський ініціював проєкт закону, який передбачає зміни у забезпеченні реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Серед іншого в документі йдеться про його втрату за тероризм й участь у війні на боці Росії.
Президент США заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори 5 листопада. Джо Байден каже, що це може призвести до кровопролиття.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що не казав про причетність розвідки України до розгрому "вагнерівців" у Малі.
Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс розповідав, що з ним нібито намагалися зв'язатися українські високопосадовці. Відповідна інформація виплила з особистого листування з блогером і прихильником теорій змов Чарльзом Джонсоном, який поділився своїми розмовами з Washington Post.
"Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F-16", – писав Венс Джонсону.
Зазначається, що це повідомлення було відправлене приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу для України.
Президент подякував за силу, впевненість, цю важливу перемогу. Володимир Зеленський наголосив: "Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців".
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу. За її словами, США не знали про операцію у Курській області заздалегідь, але продовжуватимуть підтримувати Україну.
Українець Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів в Парижі.
У фінальному поєдинку він переміг казахстанця Нурбека Оралбая, відзначившись феноменальною грою.