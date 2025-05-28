Укр Рус
24 Канал Новини України Росія атакувала українські міста, але й отримала удар по Підмосков'ю: хронологія 1190 дня війни
28 травня, 06:34
7

Росія атакувала українські міста, але й отримала удар по Підмосков'ю: хронологія 1190 дня війни

Сергій Попович

З початку 1190 доби з початку великого вторгнення Росія атакувала ударними дронами та балістикою кілька українських міст, ясно демонструючи небажання до мирних переговорів. Водночас у відповідь агресор отримав потужну атаку БпЛА.

Про ситуацію на фронті, російські повітряні атаки та інші воєнні злочини та їх наслідки 1190-ї доби з початку повномасштабного вторгнення Росії до України – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Бої на більшості напрямків, на Курщині 29 зіткнень, – зведення Генштабу

Головні події 1190 дня війни

06:40, 28 травня

Зеленоград під Москвою зазнав потужної атаки БпЛА

Під ранок стало відомо, що під потужним ударом дронів опинився підмосковний Зеленоград. Одне з влучань припало на технопарк "Елма".

На сайті технопарку вказано, що там на 60 000 квадратних метрах працюють понад 150 підприємств. Як ще у 2022 році розповідав мер Москви Сєргєй Собянін, їх спеціалізація – це приладобудування, системи безпеки, оптика, мікроелектроніка та електротехніка.

06:39, 28 травня

У Полтавській області вночі прогриміла серія вибухів близько 02:26. Моніторингові канали повідомили, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М".

Близько 02:35 в Полтаві прогримів повторний вибух.

06:36, 28 травня

Росіяни знову скаржаться на атаку БпЛА

В міноборони Росії заявили, що їхні "сили ППО" з 21:00 до 0:00 нібито збили 112 безпілотників над російськими регіонами.

За даними ЗМІ, щонайменше п'ять вибухів пролунали над Тулою. Серія вибухів прогриміла також над містом Алексин Тульської області.

Без уваги не залишилася й Москва. Зокрема жителі селищ Міхнево та Барибіне Московської області повідомляли, що чули звук БпЛА в небі.

06:35, 28 травня

На Миколаївщині в ніч на 28 травня пролунали вибухи. Близько 01:39 вибухи пролунали також в Очакові, що на півдні Миколаївської області.

06:29, 28 травня

У Харкові вночі 28 травня прогриміла серія вибухів, в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.