Росія атакувала українські міста, але й отримала удар по Підмосков'ю: хронологія 1190 дня війни

З початку 1190 доби з початку великого вторгнення Росія атакувала ударними дронами та балістикою кілька українських міст, ясно демонструючи небажання до мирних переговорів. Водночас у відповідь агресор отримав потужну атаку БпЛА.

Про ситуацію на фронті, російські повітряні атаки та інші воєнні злочини та їх наслідки 1190-ї доби з початку повномасштабного вторгнення Росії до України – читайте на 24 Каналі.

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