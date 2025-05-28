Росія атакувала українські міста, але й отримала удар по Підмосков'ю: хронологія 1190 дня війни
З початку 1190 доби з початку великого вторгнення Росія атакувала ударними дронами та балістикою кілька українських міст, ясно демонструючи небажання до мирних переговорів. Водночас у відповідь агресор отримав потужну атаку БпЛА.
Про ситуацію на фронті, російські повітряні атаки та інші воєнні злочини та їх наслідки 1190-ї доби з початку повномасштабного вторгнення Росії до України – читайте на 24 Каналі.
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Головні події 1190 дня війни
Під ранок стало відомо, що під потужним ударом дронів опинився підмосковний Зеленоград. Одне з влучань припало на технопарк "Елма". На сайті технопарку вказано, що там на 60 000 квадратних метрах працюють понад 150 підприємств. Як ще у 2022 році розповідав мер Москви Сєргєй Собянін, їх спеціалізація – це приладобудування, системи безпеки, оптика, мікроелектроніка та електротехніка. У Полтавській області вночі прогриміла серія вибухів близько 02:26. Моніторингові канали повідомили, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М". Близько 02:35 в Полтаві прогримів повторний вибух. В міноборони Росії заявили, що їхні "сили ППО" з 21:00 до 0:00 нібито збили 112 безпілотників над російськими регіонами. За даними ЗМІ, щонайменше п'ять вибухів пролунали над Тулою. Серія вибухів прогриміла також над містом Алексин Тульської області. Без уваги не залишилася й Москва. Зокрема жителі селищ Міхнево та Барибіне Московської області повідомляли, що чули звук БпЛА в небі. На Миколаївщині в ніч на 28 травня пролунали вибухи. Близько 01:39 вибухи пролунали також в Очакові, що на півдні Миколаївської області. У Харкові вночі 28 травня прогриміла серія вибухів, в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
Зеленоград під Москвою зазнав потужної атаки БпЛА
Росіяни знову скаржаться на атаку БпЛА
Під ранок стало відомо, що під потужним ударом дронів опинився підмосковний Зеленоград. Одне з влучань припало на технопарк "Елма".
На сайті технопарку вказано, що там на 60 000 квадратних метрах працюють понад 150 підприємств. Як ще у 2022 році розповідав мер Москви Сєргєй Собянін, їх спеціалізація – це приладобудування, системи безпеки, оптика, мікроелектроніка та електротехніка.
У Полтавській області вночі прогриміла серія вибухів близько 02:26. Моніторингові канали повідомили, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М".
Близько 02:35 в Полтаві прогримів повторний вибух.
В міноборони Росії заявили, що їхні "сили ППО" з 21:00 до 0:00 нібито збили 112 безпілотників над російськими регіонами.
За даними ЗМІ, щонайменше п'ять вибухів пролунали над Тулою. Серія вибухів прогриміла також над містом Алексин Тульської області.
Без уваги не залишилася й Москва. Зокрема жителі селищ Міхнево та Барибіне Московської області повідомляли, що чули звук БпЛА в небі.
На Миколаївщині в ніч на 28 травня пролунали вибухи. Близько 01:39 вибухи пролунали також в Очакові, що на півдні Миколаївської області.
У Харкові вночі 28 травня прогриміла серія вибухів, в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.