Знищено та пошкоджено 42 об'єкти: ГУР показало комплексну операцію "Дроноцид"
- Українські бійці провели операцію "Дроноцид" на Запоріжжі для знищення позицій російських операторів БпЛА.
- Під час операції було виявлено 90 позицій ворога, знищено та пошкоджено 42 об'єкти.
Українські бійці провели операцію "Дроноцид" на Запоріжжі. Метою було знищення позицій російських операторів БпЛА.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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Операція ГУР "Дроноцид"
Захисники України розповіли про "Дроноцид" – комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БпЛА.
Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія" влаштували, за словами бійців, "місячник анігіляції російських дроноводів".
Комплексна операція "Дроноцид": дивіться відео ГУР
Упродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників,
– розповіли військові.
Вони підсумували, що було знищено та пошкоджено 42 об'єкти, де засідали російські загарбники.