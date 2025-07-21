До сотні ліквідованих окупантів: наземні дрони ГУР нищать противника на Донеччині
- Українська розвідка ефективно використовує наземні дрони для знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому було ліквідовано до сотні ворогів.
- Наземні дрони також використовуються для логістичних завдань, таких як евакуація пошкодженого обладнання та доставлення боєприпасів без ризику для особового складу.
- ГУР показало кадри бойової роботи з використанням роботизованих систем на фронті.
Українська розвідка продовжує використовувати наземні дрони на фронті, зокрема на Донеччині. Ці безпілотники ефективно нищать окупантів на Торецькому та Покровському напрямках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.
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Як працюють наземні дрони ГУР на фронті?
В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника.
На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів – малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових доставлянь просто на позиції загарбників,
– наголосили у розвідці.
ГУР також показало унікальні кадри бойової та логістичної роботи на фронті із застосуванням сучасних роботизованих систем.
Українські розвідники активно застосовують наземні дрони проти окупантів / Відео з ютуб-каналу ГУР МО
Також розвідники показали експериментальний наземний дрон із гранатометом – бойовий комплекс, що може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях.
"Наразі система проходить адаптацію до бойових умов", – зазначили в розвідці.
У ГУР зауважили, що наземні дрони широко використовують розвідники для евакуації пошкодженого обладнання, доставлення боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову – без ризику для особового складу. Такі логістичні завдання активно виконуються на Торецькому, Куп'янському та Покровському напрямках.