Дрони атакували нафтобазу в Ростовській області: хронологія 1010 дня війни

Росія не полишає спроб захопити дедалі більше українських територій. На заваді цим планам стоять Сили оборони, які дають гідну відсіч окупантам.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1010 днів. Про головні події цієї доби, зміни на фронті, перемоги на міжнародній арені та наслідки російських обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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