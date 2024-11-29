Дрони атакували нафтобазу в Ростовській області: хронологія 1010 дня війни
Росія не полишає спроб захопити дедалі більше українських територій. На заваді цим планам стоять Сили оборони, які дають гідну відсіч окупантам.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1010 днів. Про головні події цієї доби, зміни на фронті, перемоги на міжнародній арені та наслідки російських обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Росіяни масово скаржаться на вибухи у районі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Моніторингові канали писали, що над Туапсе було збито понад 20 дронів. Після атаки БпЛА над морем у Туапсе видно дим. У Ростовській області сталася пожежа на нафтобазі "Атлас" після атаки безпілотників у ніч проти 29 листопада. Об'єкт є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію на тимчасово окупованих територіях.
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Атака на нафтобазу в Ростовській області
Росіяни масово скаржаться на вибухи у районі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.
Моніторингові канали писали, що над Туапсе було збито понад 20 дронів.
Після атаки БпЛА над морем у Туапсе видно дим.
У Ростовській області сталася пожежа на нафтобазі "Атлас" після атаки безпілотників у ніч проти 29 листопада.
Об'єкт є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію на тимчасово окупованих територіях.