Масований удар по Одесі, пожежа на Сизранському НПЗ: хронологія 1092 дня війни
Росія продовжує повномасштабно атакувати Україну з повітря та на фронті вже 1092 день. Сили оборони протистоять окупантам, завдаючи ударів у відповідь.
Про головні події 19 лютого, ситуацію на фронті, російські обстріли України та заяви політиків – повідомляє 24 Канал.
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Дональд Трамп на брифінгу не виключив можливість зустрічі з Владіміром Путіним до кінця лютого. Однак офіційної дати американський президент не назвав. Унаслідок обстрілу Одеси без світла й опалення зараз 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків, пише міський голова. Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. У мережі повідомляють, що дрони атакували Сизранський НПЗ, В районі заводу пролунали вибухи, а після – спалахнула пожежа. Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району Одеси, відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у великій частині будинків. Без тепла залишились лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. На місці розгортається оперативний штаб,
На Сизранському НПЗ пролунали вибухи
Одесу масовано атакували дрони
– повідомив Труханов.
Дональд Трамп на брифінгу не виключив можливість зустрічі з Владіміром Путіним до кінця лютого. Однак офіційної дати американський президент не назвав.
Унаслідок обстрілу Одеси без світла й опалення зараз 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків, пише міський голова.
Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок.
У мережі повідомляють, що дрони атакували Сизранський НПЗ, В районі заводу пролунали вибухи, а після – спалахнула пожежа.
Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району Одеси, відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у великій частині будинків.
Без тепла залишились лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. На місці розгортається оперативний штаб,