Масований удар по Одесі, пожежа на Сизранському НПЗ: хронологія 1092 дня війни

Росія продовжує повномасштабно атакувати Україну з повітря та на фронті вже 1092 день. Сили оборони протистоять окупантам, завдаючи ударів у відповідь.

Про головні події 19 лютого, ситуацію на фронті, російські обстріли України та заяви політиків – повідомляє 24 Канал.

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