Укр Рус
24 Канал Новини України Наймасованіша атака на Кропивницький, вибухи в Росії: хронологія 1121 дня війни
20 березня, 06:38
7

Наймасованіша атака на Кропивницький, вибухи в Росії: хронологія 1121 дня війни

Ірина Марціяш

Уже 1121 добу повномасштабної війни наші захисники дають потужну відсіч російським окупантам. Так, ЗСУ продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 20 березня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також ISW стверджує, що ЗСУ атакували Бєлгородську область: огляд усіх боїв і карти фронту

06:29, 20 березня

Постраждалі в Кропивницькому

Загалом, унаслідок атаки постраждало 8 осіб, серед них – одна дитина. Відомо, що 3 потерпілих госпіталізували, стан одного оцінюють як важкий. Райкович у коментарі ЗМІ повідомив, що постраждалого оперують, адже він отримав 90% опіків поверхні тіла.

04:11, 20 березня

Вибухи в Енгельсі

Близько 3 ранку 20 березня з російських телеграм-каналів почали надходити повідомлення про атаку безпілотників на міста Саратов та Енгельс. У містах звучала сирена, а місцеві писали про звуки вибухів.

За попередніми даними, дрони налетіли на нафтові об'єкти – НПЗ або нафтобази. Очевидці кажуть, що бачили пожежу через "падіння уламків".

02:55, 20 березня

Росія просунулась біля Новосілки та ще кількох населених пунктів, – Deep State

Аналітики зазначили, що росіяни просунулись біля Красного Першого, Скудного та Новосілки.

02:39, 20 березня

Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку

В Кіровоградській ОВА повідомили, що розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.

"Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру", – вказали там.

На щастя, всі живі. Проте є поранені, серед них дитина. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС.

00:52, 20 березня

Росія вдарила по Кропивницькому

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка. Внаслідок обстрілів Кіровоградщини є пошкодження інфраструктури Укрзалізниці. 