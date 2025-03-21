Укр Рус
24 Канал Новини України Масована атака на Одесу, пожежа на ГВС "Суджа": хронологія 1122 дня війни
21 березня, 07:29
9

Масована атака на Одесу, пожежа на ГВС "Суджа": хронологія 1122 дня війни

Ярослав Погончук

В Україні триває 1063 доба повномасштабної війни, розпочатої Росією. Українські захисники продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та успішно відбивати атаки ворога.

Про головні події дня станом на 21 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає 24 Канал.

Дивіться також Знищені танки, літаки, тисячі окупантів: як народна розвідка єВорог вже 3 роки працює в окупації

07:52, 21 березня

На Сумщині "Шахед" пошкодив АЗС

Суспільне повідомляє, що в Охтирці внаслідок удару "Шахеда" було пошкоджено АЗС.

07:27, 21 березня

Втрати Росії

Втрати ворога на 21 березня:

  • особового складу – близько 900800 (+1330) осіб,
  • танків – 10394 (+17),
  • бойових броньованих машин – 21589 (+28),
  • артилерійських систем – 24848 (+101),
  • РСЗВ – 1324 (+2),
  • засоби ППО – 1111 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185),
  • крилаті ракети – 3121 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) од,
  • спеціальна техніка – 782 (+2)
07:26, 21 березня

В Одесі внаслідок масштабної атаки БпЛА спалахнули пожежі, є постраждалі

Внаслідок масштабної атаки дронів на Одесу постраждали 3 підлітки, спалахнули пожежі, зокрема в житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства.

07:25, 21 березня

Нафтобаза "Кавказька" у Росії вибухнула знову

У Краснодарському краї Росії пожежа на нафтобазі "Кавказька" охопила 10 000 квадратних метрів, полум'я перекинулося на другий резервуар.

07:23, 21 березня

БпЛА атакували аеродром Маринівка

Дрони атакували аеродром Маринівка в Волгоградській області.

07:21, 21 березня

На Курщині масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа"

У Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку видно навіть з Бєлгородського району.

Пропагандисти повідомляють, що пожежа могла бути наслідком українського удару, але офіційної інформації немає.

07:17, 21 березня

Deep State оновили карту фронту

У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію.

Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,
– пишуть аналітики.