Масована атака на Одесу, пожежа на ГВС "Суджа": хронологія 1122 дня війни

В Україні триває 1063 доба повномасштабної війни, розпочатої Росією. Українські захисники продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та успішно відбивати атаки ворога.

Про головні події дня станом на 21 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає 24 Канал.

Дивіться також Знищені танки, літаки, тисячі окупантів: як народна розвідка єВорог вже 3 роки працює в окупації