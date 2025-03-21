Масована атака на Одесу, пожежа на ГВС "Суджа": хронологія 1122 дня війни
В Україні триває 1063 доба повномасштабної війни, розпочатої Росією. Українські захисники продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та успішно відбивати атаки ворога.
Про головні події дня станом на 21 березня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає 24 Канал.
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Суспільне повідомляє, що в Охтирці внаслідок удару "Шахеда" було пошкоджено АЗС. Втрати ворога на 21 березня: Внаслідок масштабної атаки дронів на Одесу постраждали 3 підлітки, спалахнули пожежі, зокрема в житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства. У Краснодарському краї Росії пожежа на нафтобазі "Кавказька" охопила 10 000 квадратних метрів, полум'я перекинулося на другий резервуар. Дрони атакували аеродром Маринівка в Волгоградській області. У Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку видно навіть з Бєлгородського району. Пропагандисти повідомляють, що пожежа могла бути наслідком українського удару, але офіційної інформації немає. У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію. Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,
На Сумщині "Шахед" пошкодив АЗС
Втрати Росії
В Одесі внаслідок масштабної атаки БпЛА спалахнули пожежі, є постраждалі
Нафтобаза "Кавказька" у Росії вибухнула знову
БпЛА атакували аеродром Маринівка
На Курщині масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа"
Deep State оновили карту фронту
– пишуть аналітики.
Суспільне повідомляє, що в Охтирці внаслідок удару "Шахеда" було пошкоджено АЗС.
Втрати ворога на 21 березня:
Внаслідок масштабної атаки дронів на Одесу постраждали 3 підлітки, спалахнули пожежі, зокрема в житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства.
У Краснодарському краї Росії пожежа на нафтобазі "Кавказька" охопила 10 000 квадратних метрів, полум'я перекинулося на другий резервуар.
Дрони атакували аеродром Маринівка в Волгоградській області.
У Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку видно навіть з Бєлгородського району.
Пропагандисти повідомляють, що пожежа могла бути наслідком українського удару, але офіційної інформації немає.
У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію.
Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,