Трамп пригрозив Зеленському, Росія атакує "Шахедами": хронологія 1132 дня війни

06:32, 31 березня

На борту президентського літака Дональд Трамп поспілкувався з представниками преси проти ночі 31 березня за київським часом. І там американський глава держави заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин.

Угода, за словами Трампа, є критично важливою. І якщо президент України справді піде на такий крок як відмова, то натрапить на "великі проблеми".



Трамп також заявив, що Україна "ніколи не буде" членом НАТО і Зеленський це розуміє.