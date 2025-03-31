Трамп пригрозив Зеленському, Росія атакує "Шахедами": хронологія 1132 дня війни
Російська відкрита агресія проти України триває вже 1132 добу. 31 березня ворог продовжує терор мирного населення та спроби просунутися на фронті.
Про головні події дня, наслідки російських обстрілів та ситуацію на фронті на 1132 день великої війни – повідомляє 24 Канал.
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Терехов назвав наслідки попередніх прильотів по Харкову: на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька авто На борту президентського літака Дональд Трамп поспілкувався з представниками преси проти ночі 31 березня за київським часом. І там американський глава держави заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин. Угода, за словами Трампа, є критично важливою. І якщо президент України справді піде на такий крок як відмова, то натрапить на "великі проблеми". За даними DeepState, росіяни мають успіхи в Розливі на Курахівському, біля Пантелеймонівки на Покровському та Нового на Лиманському напрямках.
Вночі Росія атакувала Харків безпілотниками
Трамп пригрозив "великими проблемами" Зеленському, якщо той відмовиться від угоди про копалини
Трамп також заявив, що Україна "ніколи не буде" членом НАТО і Зеленський це розуміє.
Терехов назвав наслідки попередніх прильотів по Харкову: на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька авто
На борту президентського літака Дональд Трамп поспілкувався з представниками преси проти ночі 31 березня за київським часом. І там американський глава держави заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин.
Угода, за словами Трампа, є критично важливою. І якщо президент України справді піде на такий крок як відмова, то натрапить на "великі проблеми".
За даними DeepState, росіяни мають успіхи в Розливі на Курахівському, біля Пантелеймонівки на Покровському та Нового на Лиманському напрямках.