Російські війська просунулися на фронті: хронологія 1143 дня війни

00:52, 11 квітня

Адміністрація США переконана, що говорити про остаточне мирне врегулювання війни в Україні передчасно. Поки що не досягнуто реального припинення бойових дій.

Там також переконані, що військового шляху до завершення ця війна мати не може. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.