Російські війська просунулися на фронті: хронологія 1143 дня війни
Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1143 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч окупаційній армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Відповідно даних фахівців, ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці. Адміністрація США переконана, що говорити про остаточне мирне врегулювання війни в Україні передчасно. Поки що не досягнуто реального припинення бойових дій. Там також переконані, що військового шляху до завершення ця війна мати не може. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Агенти "Атеш" зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти окупантів повідомляють про катастрофічну ситуацію для росіян на островах Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра. Командування бригади навмисно не виводить з позицій окремих військовослужбовців кілька місяців — деяких утримують на островах без ротації з січня 2025 року. "Забезпечення військовослужбовців вже на межі зриву: доставка припасів здійснюється за допомогою дронів, але в недостатній кількості, а евакуація поранених проводиться на гумових човнах. Медичних засобів у багатьох випадках просто немає. Через вогкість та антисанітарію фіксуються масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан бійців – критичний", – ідеться в повідомленні.
DeepState оновили мапу фронту
Держдеп вважає, що про остаточний мир в Україні говорити зарано, адже припинення вогню немає
Російські морпіхи "застрягли" на островах дельти Дніпра під Херсоном, – "Атеш"
Відповідно даних фахівців, ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці.
Адміністрація США переконана, що говорити про остаточне мирне врегулювання війни в Україні передчасно. Поки що не досягнуто реального припинення бойових дій.
Там також переконані, що військового шляху до завершення ця війна мати не може. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Агенти "Атеш" зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти окупантів повідомляють про катастрофічну ситуацію для росіян на островах Нестрига та Бугаз у дельті Дніпра. Командування бригади навмисно не виводить з позицій окремих військовослужбовців кілька місяців — деяких утримують на островах без ротації з січня 2025 року.
"Забезпечення військовослужбовців вже на межі зриву: доставка припасів здійснюється за допомогою дронів, але в недостатній кількості, а евакуація поранених проводиться на гумових човнах. Медичних засобів у багатьох випадках просто немає. Через вогкість та антисанітарію фіксуються масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан бійців – критичний", – ідеться в повідомленні.