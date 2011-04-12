Росія атакувала "Шахедами", в низці регіонів лунали вибухи: хронологія 1144 дня війни
Уже 1144 добу повномасштабної війни наші захисники дають потужну відсіч російським окупантам. Так, ЗСУ продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 12 квітня, повідомляє 24 Канал.
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Російська армія вкотре атакувала Київ та Київську область ударними БпЛА. Уночі 12 квітня у столиці лунали вибухи. Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 03:23, а в Києві – о 04:11. Зі слів КМВА та мера відомо, що падіння уламків БпЛА спричинило займання у Святошинському (нежитлова будівля, двоє постраждалих) та Дарницькому районах (зруйновано приватний будинок, постраждалих немає). Ворожі БпЛА атакували Харків. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що 2 з ударів "Шахедів" припали на Немишлянський район міста. За інформацією міського голови, відомо про одного постраждалого від прильотів "Шахедів", стан легкий. Вночі 12 квітня аналітики Deep State оновили карту. Ворог просунувся біля Слов'янки, Петропавлівки, Солоного та Вовкового, В Одесі прогриміли вибухи, які були чутні в різних районах міста. Кіт Келлог невдоволений статтею у The Times, вважаючи, що та спотворює його слова. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України, Він пояснив, що під "розділом" мав на увазі "зони відповідальності союзницьких сил (без американських військ), а не поділ України". В The Times пишуть, що Келлог вважає, що для завершення війни слід створити зони контролю – британські та французькі війська мають увійти на захід України, тоді як Росія залишиться на тимчасово окупованому сході. Між ними, за його словами, діятимуть ЗСУ та демілітаризована зона. Це майже як Берлін після війни: російська зона, французька, британська, американська, Він уточнив, що США участі не братимуть, однак Лондон і Париж мають сформувати спільне угруповання для дій західніше Дніпра. Демілітаризована зона шириною 18 миль має пройти вздовж лінії фронту.
Вибухи у Києві
У Харкові вибухи
Ворог наступає на кількох напрямках
– пишуть там.
Одеса була під атакою "Шахедів"
Кіт Келлог невдоволено відреагував на статтю The Times
– наголосив Келлог.
Україну можуть поділити, як Берлін після Другої світової – план Келлога
– пояснив Келлог.
Російська армія вкотре атакувала Київ та Київську область ударними БпЛА. Уночі 12 квітня у столиці лунали вибухи. Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 03:23, а в Києві – о 04:11.
Зі слів КМВА та мера відомо, що падіння уламків БпЛА спричинило займання у Святошинському (нежитлова будівля, двоє постраждалих) та Дарницькому районах (зруйновано приватний будинок, постраждалих немає).
Ворожі БпЛА атакували Харків.
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що 2 з ударів "Шахедів" припали на Немишлянський район міста.
За інформацією міського голови, відомо про одного постраждалого від прильотів "Шахедів", стан легкий.
Вночі 12 квітня аналітики Deep State оновили карту.
Ворог просунувся біля Слов'янки, Петропавлівки, Солоного та Вовкового,
В Одесі прогриміли вибухи, які були чутні в різних районах міста.
Кіт Келлог невдоволений статтею у The Times, вважаючи, що та спотворює його слова.
Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України,
Він пояснив, що під "розділом" мав на увазі "зони відповідальності союзницьких сил (без американських військ), а не поділ України".
В The Times пишуть, що Келлог вважає, що для завершення війни слід створити зони контролю – британські та французькі війська мають увійти на захід України, тоді як Росія залишиться на тимчасово окупованому сході. Між ними, за його словами, діятимуть ЗСУ та демілітаризована зона.
Це майже як Берлін після війни: російська зона, французька, британська, американська,
Він уточнив, що США участі не братимуть, однак Лондон і Париж мають сформувати спільне угруповання для дій західніше Дніпра. Демілітаризована зона шириною 18 миль має пройти вздовж лінії фронту.