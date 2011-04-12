Росія атакувала "Шахедами", в низці регіонів лунали вибухи: хронологія 1144 дня війни

00:19, 12 квітня

В The Times пишуть, що Келлог вважає, що для завершення війни слід створити зони контролю – британські та французькі війська мають увійти на захід України, тоді як Росія залишиться на тимчасово окупованому сході. Між ними, за його словами, діятимуть ЗСУ та демілітаризована зона.

Це майже як Берлін після війни: російська зона, французька, британська, американська,

– пояснив Келлог.

Він уточнив, що США участі не братимуть, однак Лондон і Париж мають сформувати спільне угруповання для дій західніше Дніпра. Демілітаризована зона шириною 18 миль має пройти вздовж лінії фронту.