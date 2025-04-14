Ворог просувається на фронті, атакує "Шахедами": хронологія 1146 дня війни
Вже триває 1146 доба з початку повномасштабного російського вторгнення. Росія продовжує спроби окупувати українські території ціною великих втрат і продовжує терор мирного населення України.
Про ворожі атаки, їх наслідки, ситуацію на фронті та головні події війни 14 квітня – розповідає 24 Канал.
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Внаслідок атаки ворожого дрона на АЗС в Запоріжжі почалася пожежа. Надзвичайнили її загалиси, ніхто не постраждав. Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська. Внаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 метрів квадратних. Попередньо, без постраждалих. Профільні служби працюють на місці. За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному. За словами президента, 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених,
Внаслідок атаки ворожого дрона в Запоріжжі почалася пожежа на АЗС
У Степногірську зникло електропостачання, спалахнула пожежа у багатоповерхівці
На щастя, люди не постраждали.
Удар ворожим БпЛА було зафіксовано в Салтівському районі Харкова, - Синєгубов
8 постраждалих у Сумах – у важкому стані, – Зеленський про наслідки удару
– повідомив він.
Внаслідок атаки ворожого дрона на АЗС в Запоріжжі почалася пожежа.
Надзвичайнили її загалиси, ніхто не постраждав.
Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська.
Внаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці.
Внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 метрів квадратних.
Попередньо, без постраждалих.
Профільні служби працюють на місці.
За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному.
За словами президента, 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах.
З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених,