Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог просувається на фронті, атакує "Шахедами": хронологія 1146 дня війни
14 квітня, 06:28
5

Ворог просувається на фронті, атакує "Шахедами": хронологія 1146 дня війни

Сергій Попович

Вже триває 1146 доба з початку повномасштабного російського вторгнення. Росія продовжує спроби окупувати українські території ціною великих втрат і продовжує терор мирного населення України.

Про ворожі атаки, їх наслідки, ситуацію на фронті та головні події війни 14 квітня – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни просунулися на Харківщині та біля Часового Яру: огляд фронту від ISW

07:31, 14 квітня

Внаслідок атаки ворожого дрона в Запоріжжі почалася пожежа на АЗС

Внаслідок атаки ворожого дрона на АЗС в Запоріжжі почалася пожежа.

Надзвичайнили її загалиси, ніхто не постраждав.

07:01, 14 квітня

У Степногірську зникло електропостачання, спалахнула пожежа у багатоповерхівці

Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська.

Внаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці.

На щастя, люди не постраждали.

06:23, 14 квітня

Удар ворожим БпЛА було зафіксовано в Салтівському районі Харкова, - Синєгубов

Внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 метрів квадратних.

Попередньо, без постраждалих.

Профільні служби працюють на місці.

06:22, 14 квітня

За данними DeepState, ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному.

06:21, 14 квітня

8 постраждалих у Сумах – у важкому стані, – Зеленський про наслідки удару

За словами президента, 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах.

З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених,
– повідомив він.