Ворог просувається на фронті, атакує "Шахедами": хронологія 1146 дня війни

Вже триває 1146 доба з початку повномасштабного російського вторгнення. Росія продовжує спроби окупувати українські території ціною великих втрат і продовжує терор мирного населення України.

Про ворожі атаки, їх наслідки, ситуацію на фронті та головні події війни 14 квітня – розповідає 24 Канал.

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