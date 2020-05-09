Трамп закликав до перемир'я на 30 діб: хронологія 1171 дня війни
1171 добу повномасштабної війни Сили оборони дають спротив Росії. Попри "перемир'я" Путіна, на фронті тривають бої.
Про головні події дня станом на п'ятницю, 9 травня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, перипетії навколо мирних переговорів розповідає 24 Канал.
Дивіться також Мав гарну розмову з Трампом, – Зеленський розповів, що обговорив з президентом США телефоном
Головні події 9 травня
Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, заявив, що хоче, аби Україна компенсувала військову допомогу, яку їй надала Румунія. Під час дебатів ввечері 8 травня на запитання, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет допомоги для України, Сіміон відповів, що його країною є Румунія і він голосуватиме лише відповідно до інтересів румунського народу, не віддаючи пріоритету іншим державам. Я люблю свою країну і вірю, що румунські студенти, я вірю, що румунські фермери, я вірю, що румунські пенсіонери повинні мати пріоритет, і наша позиція щодо загарбницької війни Росії проти України, яка триває вже три роки, це нейтралітет, відсутність ескалації, відсутність озброєння та ідеальне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера, Він зазначив, що настав час "підняти Румунію з дна, одужати й дивитися в майбутнє". На його думку, лише тоді, коли в румунського населення все буде добре, можна буде турбуватися про добробут інших. Сіміон додав, що держава не допомагатиме іншим країнам, якщо він стане президентом, аргументуючи це тим, що "для оборони є НАТО, а не Європейський Союз". Він також зауважив, що хоче від України компенсації за надану Румунією допомогу, зокрема за системи Patriot, які надав теперішній президент країни Клаус Йоганніс. Окрім цього, лідер AUR заявив, що Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають на її території. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати закликають Україну та Росію безумовно припинити вогонь на 30 днів. Він висловив сподівання, що режим припинення вогню буде дотриманий. Трамп пригрозив, що у випадку недотримання перемир'я США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося. Як президент, я залишуся прихильним до забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир, Він додав, що "все це можна зробити дуже швидко", маючи на увазі завершення війни в Україні та укладення мирної угоди. Американський лідер також запевнив, що буде доступний будь-якої миті, якщо знадобляться його послуги.
Румунія хоче компенсації від України за військову допомогу
– сказав румунський політик.
Трамп закликав до перемир'я на 30 днів
– запевнив він.
Якою була ситуація на фронті минулої доби
Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, заявив, що хоче, аби Україна компенсувала військову допомогу, яку їй надала Румунія.
Під час дебатів ввечері 8 травня на запитання, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет допомоги для України, Сіміон відповів, що його країною є Румунія і він голосуватиме лише відповідно до інтересів румунського народу, не віддаючи пріоритету іншим державам.
Я люблю свою країну і вірю, що румунські студенти, я вірю, що румунські фермери, я вірю, що румунські пенсіонери повинні мати пріоритет, і наша позиція щодо загарбницької війни Росії проти України, яка триває вже три роки, це нейтралітет, відсутність ескалації, відсутність озброєння та ідеальне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера,
Він зазначив, що настав час "підняти Румунію з дна, одужати й дивитися в майбутнє". На його думку, лише тоді, коли в румунського населення все буде добре, можна буде турбуватися про добробут інших.
Сіміон додав, що держава не допомагатиме іншим країнам, якщо він стане президентом, аргументуючи це тим, що "для оборони є НАТО, а не Європейський Союз". Він також зауважив, що хоче від України компенсації за надану Румунією допомогу, зокрема за системи Patriot, які надав теперішній президент країни Клаус Йоганніс.
Окрім цього, лідер AUR заявив, що Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають на її території.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати закликають Україну та Росію безумовно припинити вогонь на 30 днів. Він висловив сподівання, що режим припинення вогню буде дотриманий.
Трамп пригрозив, що у випадку недотримання перемир'я США та їхні партнери запровадять подальші санкції.
Тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося. Як президент, я залишуся прихильним до забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир,
Він додав, що "все це можна зробити дуже швидко", маючи на увазі завершення війни в Україні та укладення мирної угоди. Американський лідер також запевнив, що буде доступний будь-якої миті, якщо знадобляться його послуги.