Масована атака ракетами та дронами по Україні: хронологія 1202 дня війни

В ніч на 9 червня Росія продовжила хвилю терору проти України, атакувавши ракетами та дронами. Ворог також докладає зусиль, щоб просунутися на фронті, їм дають гідну відсіч Сили оборони України.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.

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