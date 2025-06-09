Масована атака ракетами та дронами по Україні: хронологія 1202 дня війни
В ніч на 9 червня Росія продовжила хвилю терору проти України, атакувавши ракетами та дронами. Ворог також докладає зусиль, щоб просунутися на фронті, їм дають гідну відсіч Сили оборони України.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – повідомляє 24 Канал.
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Олександр Коваль зазначив, що Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей, Рівненська область пережила наймасштабнішу атаку – десятки "Шахедів" і ракети атакували регіон, пише мер Рівного Олександр Третяк. Дубно взяло на себе левову частку цього удару. Зараз в області вже відбій.
Внаслідок атаки на Рівненщину постраждала людина
– вказав він.
Рівненська область відбилася
Олександр Коваль зазначив, що Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.
Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей,
Рівненська область пережила наймасштабнішу атаку – десятки "Шахедів" і ракети атакували регіон, пише мер Рівного Олександр Третяк. Дубно взяло на себе левову частку цього удару. Зараз в області вже відбій.