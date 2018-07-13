Про головні події дня станом на неділю, 13 липня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, перипетії навколо мирних переговорів розповідає 24 Канал.

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Головні події 13 липня

 

 

06:27, 13 липня

Окупанти призначили нового тимчасового гауляйтера Нової Каховки

Російського окупанта 32-річного Володимира Оганєсова 11 липня призначили новим тимчасовим гауляйтером тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині.

Він уродженець Ставропольського краю, воював у Сирії та Україні. 

Раніше був заступником гауляйтера так званого "Каланчакского района" Херсонської області. 

Нагадаємо, що призначену 20 травня 2025 року тимчасову гауляйтерку Нової Каховки, місцеву колаборантку Олену Болотню зняли з цієї "посади".

06:23, 13 липня

Опубліковано спільне комюніке учасників Другої міністерської зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" у Дубровнику

На другій міністерській зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа" в Дубровнику, що у Хорватії було ухвалено комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.

На зустрічі був глава МЗС України Андрій Сибіга. Він спільно з хорватським колегою став співорганізатором заходу.

Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном, 
– зазначено в комюніке.

Зокрема, у документі прописано підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України,
– зазначено також.

У документі додали, ані Росія, ані будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Північноатлантичного Альянсу.

Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання, 
– додали в комюніке.

06:21, 13 липня

На якому етапі перебуває проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України

У німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга запитали, на якому етапі зараз перебувають інвестиції Німеччини у розроблення дронів-перехоплювачів для України.

Фройдінг заявив, що поки не може прогнозувати конкретні терміни, коли будуть результати у цьому питанні.

Є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони… Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби,
– зазначив офіцер Бундесверу.

Він також підкреслив, що на цей час складно сказати, коли нові дрони-перехоплювачі будуть в Україні. Але він пообіцяв, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо.