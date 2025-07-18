Атака "Шахедами" на Україну: хронологія 1241 дня війни

Російські війська продовжують тиснути на фронті та тероризувати цивільних постійними обстрілами. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам і роблять все можливе, аби витіснити їх з української землі.

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