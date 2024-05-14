Росіянам дають відсіч на Харківщині, Блінкен прибув до Києва: хронологія 811 дня війни

Росія продовжує мати на меті захоплення все нових територій України. Наразі ворог активізувався на всіх напрямках фронту, зокрема в Харківській області, втім, Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 811 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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