Росіянам дають відсіч на Харківщині, Блінкен прибув до Києва: хронологія 811 дня війни
Росія продовжує мати на меті захоплення все нових територій України. Наразі ворог активізувався на всіх напрямках фронту, зокрема в Харківській області, втім, Сили оборони дають потужну відсіч агресору.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 811 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росіяни наступають на Харківщині та підійшли під Вовчанськ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1400 окупантів, один літак та десятки іншої техніки ворога. Загальні втрати ворога складають орієнтовно 485 430 осіб. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову уранці вдарили авіабомбами. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років – гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці, Також він розповів про руйнування внаслідок удару по Харкову. За словами оільника ОВА у місті зруйновано три гаражі і ще три пошкоджено. Інше влучання було зафіксоване на відкритій території. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну: Оборонці неба ліквідували усі 18 "Шахедів". Блінкен прибув до Києва вранці у вівторок, 14 травня, сподіваючись надіслати "потужний сигнал заспокоєння" українському народу, який переживає надзвичайно важкі часи. Про заявив американський посадовець, який на умовах анонімності поспілкувався із журналістами, котрі подорожують із Блінкеном. Згодом свій візит до України прокоментував і сам Блінкен. Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії, У місті було чутно вибух. Зараз з'ясовуємо – удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні! Згодом він уточнив, що прилетіло по Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. "На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці з'ясовують", – уточнив міський голова станом на 6:36. У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку українським військам протягом доби вдалося відбити 13 атак противника. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки. Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована, У той самий час на окремих ділянках Куп'янського напрямку Збройні Сили покращили тактичне положення. За добу там відбулося 22 бойових зіткнення. Втрат позицій не допущено. Також на напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції. Олег Синєгубов зазначив, що кожен з підрядників, які працювали над будівництвом фортифікацій повинен буде прозвітувати на засіданні групи "Прозорість та підзвітність". Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість,
Ворог зазнав колосальних втрат
По Харкову вдарили КАБами
– повідомив Синєгубов.
Під час нічної атаки ЗСУ знищили 18 дронів-камікадзе
Блінкен прибув до Києва із неанонсованим візитом
– написав Держсекретар США.
У Харкові пролунав вибух
– заявив мер Ігор Терехов о 6:06.
ЗСУ прочісують міську забудову Вовчанська
– написали у Генштабі.
У Харківській ОВА зберуть усіх учасників будівництва фортифікацій
– уточнив Синєгубов.
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1400 окупантів, один літак та десятки іншої техніки ворога.
Загальні втрати ворога складають орієнтовно 485 430 осіб.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову уранці вдарили авіабомбами.
Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років – гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці,
Також він розповів про руйнування внаслідок удару по Харкову. За словами оільника ОВА у місті зруйновано три гаражі і ще три пошкоджено. Інше влучання було зафіксоване на відкритій території.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну:
Оборонці неба ліквідували усі 18 "Шахедів".
Блінкен прибув до Києва вранці у вівторок, 14 травня, сподіваючись надіслати "потужний сигнал заспокоєння" українському народу, який переживає надзвичайно важкі часи.
Про заявив американський посадовець, який на умовах анонімності поспілкувався із журналістами, котрі подорожують із Блінкеном.
Згодом свій візит до України прокоментував і сам Блінкен.
Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії,
У місті було чутно вибух. Зараз з'ясовуємо – удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!
Згодом він уточнив, що прилетіло по Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.
"На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці з'ясовують", – уточнив міський голова станом на 6:36.
У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку українським військам протягом доби вдалося відбити 13 атак противника. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.
Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована,
У той самий час на окремих ділянках Куп'янського напрямку Збройні Сили покращили тактичне положення. За добу там відбулося 22 бойових зіткнення. Втрат позицій не допущено. Також на напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.
Олег Синєгубов зазначив, що кожен з підрядників, які працювали над будівництвом фортифікацій повинен буде прозвітувати на засіданні групи "Прозорість та підзвітність".
Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість,