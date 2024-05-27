Дрони атакували Росію: хронологія 824 дня війни
Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України. Водночас Сили оборони тримають оборону по всій лінії фронту та докладають усіх сил, щоб вибити окупантів з української землі.
Повномасштабна війна Росії проти України триває уже 824 дні. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти ударів західною зброєю по Росії. Вона вважає, що НАТО слід бути обачним у питанні скасування заборони. Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається, Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували на фронті 1150 окупантів. Загальні втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять 502 340 одиниць особового складу. Неспокійною видалася ніч на 27 травня для росіян. Невідомі дрони атакували Брянську та Орловську області в Росії. Російські ЗМІ як завжди стверджують, що всі цілі було збито. Втім, губернатор Орловської області заявив, що все ж нафтобаза в місті Лівни постраждала. Росія продовжує накопичувати сили та техніку в Бєлгородській області поблизу українського кордону. Аналітики припускають, що окупанти мають на меті відтягнути та закріпити українську армію. Як зазначають в Інституті вивчення війни, ворог хоче розтягнути лінію фронту, накопичуючи ресурси саме на кордоні зі Сумською та Харківською областями. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про те, що Росія від початку року скинула на територію України майже 10 000 КАБів. За словами міністра, Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації та щодня і за кожної нагоди говорить про це з союзниками. Американський генерал у відставці Бен Годжес розповів, що союзникам знадобляться два тижні, щоб прийти на допомогу країні-члену НАТО. Усе через те, що так влаштована структура Альянсу. Зокрема, підготовка бойових груп передової присутності, сил НАТО, сил приймаючої країни, що зупинятимуть перші атаки, протиповітряної оборони, сухопутної оборони, ВМС тощо. Критичною частиною захисту є те, що нація повинна залишатися віч-на-віч із противником близько двох тижнів,
В Інталії виступили проти ударів по Росії західною зброєю
– заявила прем'єр-міністр.
Ліквідовано понад 1100 окупантів
Дрони атакували Росію
ISW проаналізували ворожу активність на кордоні з Україною
Від початку року Росія скинула на Україну майже 10 тисяч КАБів
Потрібно два тижні, щоб почати захищати країни НАТО в разі нападу Росії
– заявив офіцер США.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти ударів західною зброєю по Росії. Вона вважає, що НАТО слід бути обачним у питанні скасування заборони.
Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається,
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували на фронті 1150 окупантів. Загальні втрати російських загарбників вбитими та пораненими становлять 502 340 одиниць особового складу.
Неспокійною видалася ніч на 27 травня для росіян. Невідомі дрони атакували Брянську та Орловську області в Росії.
Російські ЗМІ як завжди стверджують, що всі цілі було збито. Втім, губернатор Орловської області заявив, що все ж нафтобаза в місті Лівни постраждала.
Росія продовжує накопичувати сили та техніку в Бєлгородській області поблизу українського кордону. Аналітики припускають, що окупанти мають на меті відтягнути та закріпити українську армію.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, ворог хоче розтягнути лінію фронту, накопичуючи ресурси саме на кордоні зі Сумською та Харківською областями.
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про те, що Росія від початку року скинула на територію України майже 10 000 КАБів.
За словами міністра, Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації та щодня і за кожної нагоди говорить про це з союзниками.
Американський генерал у відставці Бен Годжес розповів, що союзникам знадобляться два тижні, щоб прийти на допомогу країні-члену НАТО.
Усе через те, що так влаштована структура Альянсу.
Зокрема, підготовка бойових груп передової присутності, сил НАТО, сил приймаючої країни, що зупинятимуть перші атаки, протиповітряної оборони, сухопутної оборони, ВМС тощо. Критичною частиною захисту є те, що нація повинна залишатися віч-на-віч із противником близько двох тижнів,