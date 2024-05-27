Дрони атакували Росію: хронологія 824 дня війни

Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України. Водночас Сили оборони тримають оборону по всій лінії фронту та докладають усіх сил, щоб вибити окупантів з української землі.

Повномасштабна війна Росії проти України триває уже 824 дні. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Як Росія використовує систему ГЛОНАСС у війні проти України та яку роль відіграє Китай