Потужні вибухи у Севастополі, Росія атакувала "Шахедами": хронологія 836 дня війни

Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких цілей в Україні. Втім, їй на заваді стоять Сили оборони, які стримують ворожий наступ та докладають усіх зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.

Триває 836 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про бої на фронті, ситуацію в країні та головні політичні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Друзі Путіна можуть отримати владу: як вибори в Європарламент визначать долю України та ЄС