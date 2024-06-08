Потужні вибухи у Севастополі, Росія атакувала "Шахедами": хронологія 836 дня війни

8 червня 2024, 06:38
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Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких цілей в Україні. Втім, їй на заваді стоять Сили оборони, які стримують ворожий наступ та докладають усіх зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.

Триває 836 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про бої на фронті, ситуацію в країні та головні політичні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:34, 08 червня

У Севастополі пролунали потужні вибухи

Гучний об'ємний вибух прогримів у Балаклаві о 01:39. А вже незабаром, о 02:10 – було чути у всіх районах Севастополя.

"Кримський вітер" пише, що перед вибухом було чути черги з великокаліберної зброї, схоже на атаку БпЛА. Від вибуху тремтіли вікна та спрацювали сигналізації авто.

Зазначають, що перший вибух стався у районі Балаклавської ТЕС. Другий – у Севастополі з боку моря. Телеграм-канал зазначив, що "це морський дрон".

Ймовірно, під удар потрапив черговий корабель окупантів.

06:30, 08 червня

Росія атакувала "Шахедами"

Уночі Росія в черговий раз випустила "Шахеди" по Україні. Під ударом опинилися Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина. 

Автор: Ярослав Погончук