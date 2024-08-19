"Шахеди" атакували Україну: хронологія 908 дня війни

19 серпня 2024, 06:36
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Автор: Ярослав Погончук

Триває 908 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попори колосальні втрати російської армії, країна-агресорка не полишає спроб захопити дедалі більше нових територій.

Сили оборони мужньо стримують наступ окупантів та дають гідну відсіч. Про головні новини з фронту, ситуацію на міжнародній арені та в тилу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:31, 19 серпня

Курська операція подарувала українцям надію

Авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин. А також відновила його авторитет. Але довгостроковий успіх чи невдача операції залежатиме від того, якою буде відповідь Росії,
– ідеться у статті.

Водночас у The Economist вважають, що надалі успіх операції залежатиме значною мірою від того, як на наступ відреагує Росія.

02:55, 19 серпня

Робота ППО неподалік столиці

Об 02:47 стало відомо, що по ударних БпЛА в Київській області працює протиповітряна оборона.

Загроза ударних БпЛА для Києва! В Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО,
– повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.