"Шахеди" атакували Україну: хронологія 908 дня війни

Триває 908 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попори колосальні втрати російської армії, країна-агресорка не полишає спроб захопити дедалі більше нових територій.

Сили оборони мужньо стримують наступ окупантів та дають гідну відсіч. Про головні новини з фронту, ситуацію на міжнародній арені та в тилу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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