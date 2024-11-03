Ворог атакував "Шахедами", серія вибухів у Києві: хронологія 984 дня війни

В Україні триває 984 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на 3 листопада, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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