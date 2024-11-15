Атака "Шахедів" на Україну, Росія підняла в повітря Ту-95МС: хронологія 996 дня війни

Росія не полишає спроб захопити дедалі більше українських територій. Їй на заваді стоять українські захисники, які дають гідну відсіч ворогу.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 996 днів. Про головні події доби, ситуацію на фронті та здобутки на міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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