Атака "Шахедів" на Україну, Росія підняла в повітря Ту-95МС: хронологія 996 дня війни
Росія не полишає спроб захопити дедалі більше українських територій. Їй на заваді стоять українські захисники, які дають гідну відсіч ворогу.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 996 днів. Про головні події доби, ситуацію на фронті та здобутки на міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували село Рівнопіль на Донеччині та просунулися в районах 7 населених пунктів: Плехове, Нова Іллінка, Новодмитрівка, Петрівка, Антонівка, Вознесенка та Новоселидівка. Врнаці 15 листопада з російського аеродрому "Оленья" злетіли 8 бомбардувальників Ту-95МС. У Москві "ветеран" зарізав чоловіка, який заявив, що хотів би підписати контракт із ПВК "Вагнера". Усе через те, що на пропозицію поїхати на фронт і допомогу у підписанні контракту, той відмовився.
Ворог окупував Рівнопіль та має просування в біля 7 населених пунктів
У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95МС
Окупант зарізав чоловіка, який хотів піти у ПВК "Вагнера"
Аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували село Рівнопіль на Донеччині та просунулися в районах 7 населених пунктів: Плехове, Нова Іллінка, Новодмитрівка, Петрівка, Антонівка, Вознесенка та Новоселидівка.
Врнаці 15 листопада з російського аеродрому "Оленья" злетіли 8 бомбардувальників Ту-95МС.
У Москві "ветеран" зарізав чоловіка, який заявив, що хотів би підписати контракт із ПВК "Вагнера".
Усе через те, що на пропозицію поїхати на фронт і допомогу у підписанні контракту, той відмовився.