Зеленський ввів масштабні санкції, Фінляндія може надати винищувачі: хронологія 381 дня війни

Станом на 11 березня в Україні триває 381 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники та захисниці титанічними зусиллями тримають оборону та дають відсіч окупантам.

Про найважливіші сьогоднішні події на міжнародній арені та фронті читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію. Рішення Уряду набуло чинності 10 березня.Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти 120 фізичних (більшість — громадяни Росії) та 287 юридичних осіб. Обмежувальні заходи торкнулися, зокрема, "Паріматч", "Спортлото", "Першої міжнародної букмекерської компанії", "Бет.Ру", а ще "КредитСервіс", "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Марафон", "БК" Олімп" та інших.Прем'єрка Фінляндії допустила надання Україні винищувачів Hornet. Водночас Санна Марін уточнила, що обговорення щодо передачі літаків перебувають на дуже ранній стадії, і для таких поставок потрібне широке міжнародне співробітництво.