Росія знову атакувала Україну, Зеленський зустрівся з генералами: хронологія 471 дня війни

Росія не відмовилась від своїх загарбницьких намірів. Окупанти також продовжують застосовувати свою тактику терору, обстрілюючи Україну ракетами та "Шахедами".

Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наслідки підриву Каховської ГЕС для Росії будуть катастрофічними, адже десятки тисяч людей залишилися без житла.Ввечері в тимчасово окупованому Бердянську прогримів потужний вибух. Місцеві мешканців повідомляли, що він був у районі хлібокомбінату. Згодом стало відомо, що горіла автозаправочна станція. Окупанти знову ніяк не прокоментували інцидент.В Україні почалась повітряна тривога. Ворог випустив по українських областях дрони-камікадзе "Шахед", згодом – ракети. Писали про вибухи на Харківщині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпропетровщині.Президент Україні записав традиційне вечірнє звернення за 8 червня. Український лідер відзначив, що росіяни намагаються погіршити ситуацію після підриву Каховської ГЕС.Президент України подякував усім, хто евакуює людей із затопленої Херсонщини. Відсутність міжнародних організацій на окупованих територіях Зеленський вважає самознищенням.

Звернення Зеленського за 8 червня: дивіться відео

командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським;

командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським;

начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.

Володимир Зеленський зустрівся з:

Президент пояснив, що це була важлива зустріч, проте не розкрив деталей.