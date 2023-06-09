Росія знову атакувала Україну, Зеленський зустрівся з генералами: хронологія 471 дня війни
9 червня 2023, 06:29Читать новость на русском
Росія не відмовилась від своїх загарбницьких намірів. Окупанти також продовжують застосовувати свою тактику терору, обстрілюючи Україну ракетами та "Шахедами".
Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Президент України подякував усім, хто евакуює людей із затопленої Херсонщини. Відсутність міжнародних організацій на окупованих територіях Зеленський вважає самознищенням.
Звернення Зеленського за 8 червня: дивіться відео
00:20 Володимир Зеленський зустрівся з:
- командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським;
- командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським;
- начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.
Президент пояснив, що це була важлива зустріч, проте не розкрив деталей.