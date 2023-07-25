Протипіхотні міни на ЗАЕС, ворог атакував "Шахедами": хронологія 517 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну. Ворог далі намагається наступати на деяких напрямках фронту, проте ЗСУ стримують окупантів та відвойовують наші землі.

Яка ситуація в дипломатії та на полі бою на 517 день війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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У Київській міській військовій адміністрації заявили, що в ніч проти 25 липня Сили та засоби ППО виявили та знищили всі повітряні цілі на підльоті до Києва. За попередніми даними, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

4:02 МАГАТЕ виявило на периферії майданчика Запорізької АЕС протипіхотні міни спрямованої дії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, тобто у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. Туди персонал станції не має доступу, та і міни спрямовані в бік від майданчика.

Керівництво станції заявило, що це було військовим рішенням в зоні, яка контролюється окупантами. Гроссі заявив, що це не відповідає стандартам безпеки й створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.

Під час повітряної тривоги окупанти запустили по Україні дрони типу "Шахед". Безпілотниками ворог атакував Київ. Працювала ППО, ворожі цілі вдалось знищити.24 липня відеожурналіст AFP Ділан Коллінз постраждав внаслідок атаки безпілотника під час репортажу на позиціях української артилерії. 35-річний журналіст у лікарні у стані свідомості.