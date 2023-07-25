Протипіхотні міни на ЗАЕС, ворог атакував "Шахедами": хронологія 517 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну. Ворог далі намагається наступати на деяких напрямках фронту, проте ЗСУ стримують окупантів та відвойовують наші землі.
Яка ситуація в дипломатії та на полі бою на 517 день війни – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Успіх ЗСУ на Бердянському напрямку, падіння дронів у Москві та Криму: хронологія 516 дня війни
4:02 МАГАТЕ виявило на периферії майданчика Запорізької АЕС протипіхотні міни спрямованої дії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, тобто у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. Туди персонал станції не має доступу, та і міни спрямовані в бік від майданчика.
Керівництво станції заявило, що це було військовим рішенням в зоні, яка контролюється окупантами. Гроссі заявив, що це не відповідає стандартам безпеки й створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.1:47 Під час повітряної тривоги окупанти запустили по Україні дрони типу "Шахед". Безпілотниками ворог атакував Київ. Працювала ППО, ворожі цілі вдалось знищити.00:04 24 липня відеожурналіст AFP Ділан Коллінз постраждав внаслідок атаки безпілотника під час репортажу на позиціях української артилерії. 35-річний журналіст у лікарні у стані свідомості.