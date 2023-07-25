Протипіхотні міни на ЗАЕС, ворог атакував "Шахедами": хронологія 517 дня війни

25 липня 2023, 06:25
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Росія не полишає спроб захопити Україну. Ворог далі намагається наступати на деяких напрямках фронту, проте ЗСУ стримують окупантів та відвойовують наші землі.

Яка ситуація в дипломатії та на полі бою на 517 день війни – читайте у тексті 24 Каналу

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6:02 У Київській міській військовій адміністрації заявили, що в ніч проти 25 липня Сили та засоби ППО виявили та знищили всі повітряні цілі на підльоті до Києва. За попередніми даними, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

4:02 МАГАТЕ виявило на периферії майданчика Запорізької АЕС протипіхотні міни спрямованої дії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, тобто у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. Туди персонал станції не має доступу, та і міни спрямовані в бік від майданчика.

Керівництво станції заявило, що це було військовим рішенням в зоні, яка контролюється окупантами. Гроссі заявив, що це не відповідає стандартам безпеки й створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.

1:47 Під час повітряної тривоги окупанти запустили по Україні дрони типу "Шахед". Безпілотниками ворог атакував Київ. Працювала ППО, ворожі цілі вдалось знищити.00:04 24 липня відеожурналіст AFP Ділан Коллінз постраждав внаслідок атаки безпілотника під час репортажу на позиціях української артилерії. 35-річний журналіст у лікарні у стані свідомості.
Автор: Діана Квасневська