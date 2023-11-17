Росія вивезла до Білорусі тисячі наших дітей, вибухи на Хмельниччині: хронологія 632 дня війни

17 листопада 2023, 06:23
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Росія не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає тільки втрат в особовому складі та техніці. Адже наші військові продовжують визволяти кожен клаптик нашої землі.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу

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06:14, 17 листопада

Росія атакувала Хмельницьку область

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів, що у Хмельницькому районі вночі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що Росія атакувала дронами.

Посадовець заявив, що у Хмельницькій області працювала ППО. За його даними, попередньо люди не постраждали, пошкоджень немає.

02:49, 17 листопада

Скільки дітей Росія вивезла до Білорусі

У Єльському університеті назвали кількість дітей, яких Росія незаконно вивезла на територію Білорусі з початку вторгнення. Попередньо відомо, що мовиться про 2,4 тисячі неповнолітніх українців.
 

Автор: Діана Квасневська