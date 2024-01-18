Атака "Шахедами", обережний прогрес у Конгресі: хронологія 694 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте окупанти втрачають на війні особовий склад та техніку. Своєю чергою Україна відвойовує кожен шматочок нашої землі.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, що кажуть партнери про допомогу Україні – читайте в тексті 24 Каналу.
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Нардеп Ярослав Железняк розповів, що 17 січня Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу й вони обговорили перемовини щодо законопроєкту про витрати на національну безпеку для допомоги нашій державі. Перед цим лідер республіканців Сенату Мітч МакКоннелл заявив, що очікує на те, що наступного тижня розглядатимуть додатковий пакет з допомогою для України. Росія знову атакувала Хмельниччину "Шахедами". Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що у регіоні працювала ППО.
Байден зустрівся з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні
На Хмельниччині пролунали вибухи: працювала ППО
Нардеп Ярослав Железняк розповів, що 17 січня Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу й вони обговорили перемовини щодо законопроєкту про витрати на національну безпеку для допомоги нашій державі.
Перед цим лідер республіканців Сенату Мітч МакКоннелл заявив, що очікує на те, що наступного тижня розглядатимуть додатковий пакет з допомогою для України.
Росія знову атакувала Хмельниччину "Шахедами". Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що у регіоні працювала ППО.