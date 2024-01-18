Атака "Шахедами", обережний прогрес у Конгресі: хронологія 694 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте окупанти втрачають на війні особовий склад та техніку. Своєю чергою Україна відвойовує кожен шматочок нашої землі.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, що кажуть партнери про допомогу Україні – читайте в тексті 24 Каналу.

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