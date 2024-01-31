Передача ракет GLSDB, новий законопроєкт про мобілізацію: хронологія 707 дня війни
Українські військові невпинно стоять на захисті української землі та дають гідну відсіч ворожим атакам. Збройні Сили твердо обороняють кожен населений пункт.
Що відбувається на фронті, в політиці та в тилу – передає 24 Канал.
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У ніч проти 31 січня ворог запустив 20 "Шахедів" з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, а також Чауди. Також бив трьома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з півострова Крим та Воронезької області. Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони, знищили 14 ударних дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео кадри відбиття позицій ворога бійцями 225-го окремого штурмового батальйону. У мережі встановили, що ЗСУ успішно штурмували ділянку поблизу Горлівки, яка була окупована з 2014 року. Піхоту підтримувала артилерія, яка била по ворогу касетними боєприпасами. Її роботу корегували ударні безпілотники. Сама операція проходила у темний час доби. Штурм російських позицій: дивіться відео BBC, посилаючись на власні джерела, пишуть, що впродовж останніх місяців Володимир Зеленський неоднократно був близьким до того, щоб Валерія Залужного відправити у відставку. Журналістам повідомили, що 29 січня президент обґрунтував необхідність відставки Валерія Залужного. Він заявив, що прагне перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони нашої держави. Однак звільнення топгенерала могли б не сприйняти на Заході. Відтак, цього і не сталося. Politico пише, що Україна може отримати ракети GLSDB вже 31 січня. Якщо це станеться, то ми станемо першими, хто випробує ці ракети в бою. Їх іще немає навіть на озброєнні США. Обіцянку передати бомби малого діаметра наземного запуску дали ще минулого року. Це дасть можливість завдавати більш глибоких ударів, яких у них ще не було, доповнить їхній арсенал вогнепальної зброї великої дальності. Це додаткова стріла в сагайдаку, яка дозволить їм зробити більше, У Пентагоні про GLSDB висловилися обтічно, мовляв, не робитимуть офіційних заяв і не називатимуть терміни постачань.
Робота ППО
Просування у напрямку Горлівки
Чутки про відставку Залужного
Україна може отримати ракети GLSDB
– сказав американський урядовець.
У ніч проти 31 січня ворог запустив 20 "Шахедів" з напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, а також Чауди. Також бив трьома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з півострова Крим та Воронезької області.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони, знищили 14 ударних дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео кадри відбиття позицій ворога бійцями 225-го окремого штурмового батальйону. У мережі встановили, що ЗСУ успішно штурмували ділянку поблизу Горлівки, яка була окупована з 2014 року.
Піхоту підтримувала артилерія, яка била по ворогу касетними боєприпасами. Її роботу корегували ударні безпілотники. Сама операція проходила у темний час доби.
Штурм російських позицій: дивіться відео
BBC, посилаючись на власні джерела, пишуть, що впродовж останніх місяців Володимир Зеленський неоднократно був близьким до того, щоб Валерія Залужного відправити у відставку.
Журналістам повідомили, що 29 січня президент обґрунтував необхідність відставки Валерія Залужного. Він заявив, що прагне перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони нашої держави.
Однак звільнення топгенерала могли б не сприйняти на Заході. Відтак, цього і не сталося.
Politico пише, що Україна може отримати ракети GLSDB вже 31 січня. Якщо це станеться, то ми станемо першими, хто випробує ці ракети в бою. Їх іще немає навіть на озброєнні США. Обіцянку передати бомби малого діаметра наземного запуску дали ще минулого року.
Це дасть можливість завдавати більш глибоких ударів, яких у них ще не було, доповнить їхній арсенал вогнепальної зброї великої дальності. Це додаткова стріла в сагайдаку, яка дозволить їм зробити більше,
У Пентагоні про GLSDB висловилися обтічно, мовляв, не робитимуть офіційних заяв і не називатимуть терміни постачань.