Передача ракет GLSDB, новий законопроєкт про мобілізацію: хронологія 707 дня війни

Українські військові невпинно стоять на захисті української землі та дають гідну відсіч ворожим атакам. Збройні Сили твердо обороняють кожен населений пункт.

Що відбувається на фронті, в політиці та в тилу – передає 24 Канал.

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