Сенат США проголосував за 60 мільярдів для України, пожежа в Москві: хронологія 720 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують атаки ворога та не дають йому просуватися. Наші військові щодня працюють, щоб визволити українські землі від окупантів.
Яка ситуація на фронті, у дипломатії, які держави допомагають Україні – читайте в тексті 24 Каналу.
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Новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського представили Верховному головнокомандувачу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістоферу Каволі. Також українського генерала представили командувачу Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто. Це представлення відбулося у форматі відеозв'язку. Міністр оборони України Рустем Умєров курував увесь процес, а також безпосередньо брав у ньому участь. За словами Глави Міноборони України, вони обговорили воєнні плани на 2024 рік, а Головком озвучив пріоритети. Це оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування наявних бригад та створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці. Володимир Зеленський призначив нового уповноваженого з гарантій безпеки. Цю посаду обійняв генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Раніше Мойсюк був заступником Валерія Залужного, коли той перебував на посаді Головнокомандувача ЗСУ. Також Мойсюк брав активну участь у командуванні військами в російсько-українській війні. Президент США Джозеф Байден закликав Палату представників негайну ухвалити пакет фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він наголосив, що США не можуть дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати, а Путін продовжує мріяти підкорити український народ, За його словами, якщо США не протистоятимуть тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території сусідніх країн, то наслідки для національної безпеки Америки будуть значними. Адже союзники та противники візьмуть це до уваги. Польські фермери заявили про блокування усіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Вони планують розпочати 20 лютого. Вони заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав про майбутнє війни Росії в Україні. Генерал зазначив, що вона може закінчитися в перспективі. Однак, за його словами, швидкість закінчення війни проти України залежатиме від допомоги, яку надають союзники. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Україна може завершити війну з Росією лише виходом на власні кордони. Мовиться про повне відновлення територіальної цілісності. За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна зобов'язана повернути свої кордони 1991 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію, яка склалася на фронті. Генерал зазначив, що наша армія перейшла від наступальних до оборонних операцій. Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що ситуація на полі бою наразі досить складна. Протягом минулої доби ворог завдав удару по Кіровоградській області. Ймовірно, російські загарбники атакували крилатою ракетою "Іскандер-К". Наразі відомо, що внаслідок влучання сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Однак пожежники оперативно приборкали полум'я та ліквідували загоряння. Як зазначили у Силах оборони півдня України, постраждалих та загиблих серед цивільного населення внаслідок ворожої атаки немає. Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник Міноборони Рустем Умєров об'їхали гарячі точки фронту. Також вони доповіли президенту про теперішню ситуацію. Зеленський наголосив, що насамперед мовиться про Авдіївку, Купʼянськ, Лиман, тобто ті напрямки, де потрібно максимум уваги. Сирський та Умєров розв'язують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що головну цінність для нашої держави становлять життя військовослужбовців. Генерал наголосив, що це набагато важливіше, аніж утримання певної позиції на фронті. Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що цим наша держава відрізняється від країни-агресорки. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нашому військово-політичному командуванню треба удосконалювати тактику на фронті. Адже для нашої держави головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера, які виконують завдання на передовій. Російські загарбники втратили понад 3 000 танків від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, на думку аналітиків, окупанти потенційно можуть витримати ще 3 роки важких втрат. Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) підготував доповідь "Військовий баланс". У ній аналітики пояснили ситуацію щодо військової техніки у Росії та Україні. На думку аналітиків, країна-агресорка потенційно може поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від здатності Росії виробляти нову техніку. Ще у березні 2022 року російські загарбники захопили найбільшу атомну електростанцію в Європі. Розвідник Тимур, який очолює спеціальний підрозділ "Тимура" ГУР МО пояснив, чому так і не вдалося повернути контроль над Запорізькою АЕС. Як зазначив розвідник, звільнення ЗАЕС належало до комплексу завдань його підрозділу. Вони повинні були зайти на станцію та утримувати її. Однак, на жаль, зробити цього не вдалося. Від Енергодара до Скель у бік Василівки в нас було десь 7 висадок. Як наслідок, сили, які тоді перекидав противник, щоб іти на Запоріжжя, були змушені розтягнути на берегову зону, Зранку у Нікополі від ворожого обстрілу загинув 64-річний чоловік. Через влучання дрону-камікадзе ще двоє 53-річних мешканців міста поранені. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу. Загалом по району за день здійснили близько десятка атак. Запустили 7 дронів-камікадзе та випустили понад три з половиною десятки артилерійських снарядів. Під ударом був Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено освітній заклад, 14 приватних будинків, 7 господарських споруд, 2 автівки, гаражі та лінії електропередачі. США очікують, що Угорщина завершить процес схвалення заявки Швеції на членство в НАТО. У Вашингтоні вірять, що майбутнє членство Швеції лише зміцнить Північноатлантичний Альянс. Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. За її словами, США від самого початку підтримує членство Швеції в Альянсі, оскільки ця країна "фундаментально поділяє всі цінності НАТО". Джуліан Сміт наголосила, що Швеція є "неймовірно активним партнером", який проводив тренування і навчання разом із союзниками. Крім того, країна може принести "реальний потенціал і можливості в НАТО". Бригадний генерал Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів про нібито втрати серед наших захисників районі населеного пункту Селидове Донецької області. Командувач ОСУВ "Таврія" наголосив, що це – російська ІПСО. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" закликав українців довіряти лише офіційним джерелам інформації. Вдень 13 лютого в Одесі оголошували повітряну тривогу через загрозу російського обстрілу. Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку. Перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації та небезпеку обстрілу. Також моніторингові канали писали про ракету, яка прямувала на місто. Пошкодження багатоповерхівки не суттєві. Росія готується до збройного протистояння із країнами Заходу у найближче десятиліття. Стримати цю державу може нарощування збройних сил у відповідь. За оцінками голови найбільшої німецької військово-промислової компанії Rheinmetall, Європі знадобиться не менше десяти років, щоб забезпечити готовність до оборони від "агресора, який хоче воювати з НАТО". Він наголосив, що зараз арсенали майже порожні. Глава естонської розвідувальної служби Каупо Росін нагадав про плани Росії подвоїти чисельність військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО – Фінляндією та балтійськими державами – Естонією, Литвою та Латвією. На сьогодні українська система ППО має велику кількість іноземного озброєння, яке використовується паралельно зі зразками радянських часів. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Юрій Ігнат розповів, що ще до початку повномасштабної війни наша система протиповітряного захисту мала досвід лише зі збиття повітряних цілей під час тренувань на полігонах. Мовиться також про ті, які наразі окуповані. Це Чауда в Криму, звідки зенітники тренувалися збивати повітряні балістичні цілі, а також полігон Ягорлик на Херсонщині. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто бере участь в операціях на землі і на воді. Водночас для самих українських розвідників це додатковий стрес. Для нас – це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми перебуваємо. Тому що це дуже високий ризик, РосЗМІ заявили, що у Москві спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті. Попередньо пишуть, що пожежа виникла в цеху, що реконструюється, який прибудований до корпусу заводу, що працює. Росіян евакуювали, а пожежу ліквідували. Її причина невідома. За матеріалами Державного бюро розслідувань, суд стягнув в дохід держави активи російського олігарха Івана Саввіді. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР. Врешті в дохід держави стягнули 100% корпоративних акцій: Адже їхнім фактичним кінцевим власником російський олігарх Іван Саввіді. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що загальні втрати російських окупантів за минулу добу на Таврійському напрямку склали 645 осіб. Це найбільше з початку року. Українські бійці встановили ще один прапор України у Кринках, що на лівому березі Херсонської області. Цього разу на водонапірній вежі. Сенат США підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95,3 мільярда доларів. Він передбачає понад 60 мільярдів для України. Тепер рішення за Палатою представників, а після цього необхідний підпис президента США Джо Байдена. Однак немає даних, коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього, та чи взагалі зробить це. Адже він заявив, що "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною". Мовиться про кордон США з Мексикою. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що гучно у Приморському районі та у 23-му мікрорайоні. Окупанти повідомили про нібито роботу ППО, проте місцеві кажуть про приліт. Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вулиці Купріна в Маріуполі, Глава Харківської ОВА заявив, що орієнтовно об 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна зазнала поранень, У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку. Посол США Бріджит Брінк заявила, що Чорноморським гуманітарним коридором станом пройшли 736 цивільних суден із продовольством. Вона запевнила, що українське зерно продовжує годувати світ, попри жорстокі атаки Росії. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія скерувала основний удар у ніч проти 13 лютого по Дніпру. Адже ворог частіше атакує саме прифронтові регіони, а Дніпро перебуває близько до лінії фронту. Українська розвідка опублікувала перехоплення, які свідчать, що окупанти можуть вільно замовити Starlink й використовувати його на фронті. У розмові один окупант пропонує іншому придбати Starlink, щоб був "нормальний зв'язок на фронті". Заплатити за це треба 200 тисяч рублів. Російські військові обговорюють, де купити Starlink: дивіться відео Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела повідомив, що Росія хоче залучити до бойових дій на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Відбирає їх ФСБ. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що тепер в кожній школі та дитячому садочку окупованого міста будуть створені антитерористичні підрозділи з-поміж вчителів та директорату. Їх зобов'яжуть проводити догляд, огляди та всі ці оперативні заходи в школах. За минулу добу Росія здійснила 33 обстріли, випустивши 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, дронів та авіації. По Херсону ворог скерував 25 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, поранили двох людей. Володимир Зеленський планує тур столицями Європи. Видання Blomberg заявило, що мета президента України – альтернативні шляхи підтримки на тлі затримок з США. Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було 38 вибухів – з мінометів та РСЗВ. Під обстрілом була Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади. Росія знову атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що вороги вдарили по: У Міненерго уточнили, що Росія таки атакувала ТЕС – там сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за декілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії, Попри все, люди у Дніпрі мають світло. Росія втратила на фронті: Сенат США проголосував за декілька питань та ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Далі документ має пройти фінальні дебати та голосування. Воно має відбутись вже у вівторок. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не бачить підстав, для ухвалення проєкту закону про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без норм, які б регулювали міграційну політику США на кордоні з Мексикою. Він запевнив, що Палата представників, яка далі голосуватиме за документ, дотримується позиції – будь-які так звані додаткові законопроєкти про національну безпеку мають враховувати те, що "національна безпека починається з нашого власного кордону". У Генштабі ЗСУ розповіли, що на фронті за минулу добу відбулось 84 бойових зіткнення. Окупанти атакували Україну 23 дронами-камікадзе типу "Шахед" з районів російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в Криму. Наші військові збили 16 ударних БпЛА противника у межах: Над кількома районами на південному сході Москви виднілась потужна пожежа. Попередньо, горить смолоскип нафтопереробного заводу. Окупанти припустили, що на нафтопереробному заводі проводяться планові роботи зі спалювання палива. За даними очевидців, на місце поспішали швидка і дві пожежні машини, але російські рятувальники це нібито спростували. У мережі написали, що уряд не дав грошей на "зуби дракона" для Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що тендер дійсно скасували. За його словами, "були інші поважні причини", проте озвучувати їх не можуть з урахуванням підступності російських загарбників. Своєю чергою замовник, Запорізька ОВА, оголосила у ProZorro, що тендер скасували через відсутність фінансування з держбюджету. Інший тендер щодо покупки обладнання для зведення взводно-опорного пункту скасували через відсутність заявок від потенційних учасників торгів. Ворог вдарив по Дніпру дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Через це у місті виникли перебої зі світлом та водопостачанням.
Сирського представили західним командувачам
Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки
Байден звернувся до Конгресу щодо України
– сказав він.
Польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною
Сирського запитали, чи може війна в Україні закінчитися "скоро"
"Іншого виходу немає": Україна повинна завершити війну виходом на свої кордони, – Сирський
Сирський вперше прокоментував ситуацію на фронті
Напередодні росіяни вдарили "Іскандером" по Кіровоградщині
Зеленський звернувся до українців
Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу, – Сирський
Росії може вистачити танків ще на 3 роки війни
Чому Україні не вдалося взяти під контроль ЗАЕС
– пояснив він.
Ситуація на Дніпропетровщині
США закликали Угорщину підтримати вступ Швеції в НАТО
У ЗСУ спростували інформацію про російський удар під Селидовим по наших бійцях
Деталі атаки на Одесу
Росія готується до війни із Заходом у найближчі десять років
Як змінилися потужності Повітряних сил з початку повномасштабної війни
Керівник спецпідрозділу ГУР розповів про операції за участю Буданова
– зазначив розвідник.
У Москві спалахнув завод МіГ
Суд стягнув активи російського олігарха Івана Саввіді
На Таврійському напрямку втрати найбільші з початку року
У Кринках українські бійці підняли ще один прапор України
Сенат США проголосував за 60 мільярдів для України
У Маріуполі пролунали потужні вибухи
– написав Петро Андрющенко.
На Харківщині загинула жінка
– заявив Синєгубов.
Чорноморським гуманітарним коридором пройшли 736 цивільних суден
Росія основний нічний удар скерувала по Дніпру
Звідки в росіян Starlink
В Росії збираються залучити строковиків до служби
Росія на Херсонщині поранила 2 людей
Зеленський планує тур столицями Європи
Атака на Сумщину
Окупанти знову "Шахедами" вдарили по Дніпру
– розповіли в міністерстві.
Величезні втрати ворога
Сенат США наблизився до фінальної частини ухвалення допомоги Україні
Ситуація на фронті
Росія запустила по Україні 23 дрони
Пожежа у Москві
Чи є гроша на "зуби дракона" на Запоріжжі
Росія атакувала Дніпро
Новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського представили Верховному головнокомандувачу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістоферу Каволі. Також українського генерала представили командувачу Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто.
Це представлення відбулося у форматі відеозв'язку. Міністр оборони України Рустем Умєров курував увесь процес, а також безпосередньо брав у ньому участь. За словами Глави Міноборони України, вони обговорили воєнні плани на 2024 рік, а Головком озвучив пріоритети. Це оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування наявних бригад та створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.
Володимир Зеленський призначив нового уповноваженого з гарантій безпеки. Цю посаду обійняв генерал-лейтенант Євген Мойсюк.
Раніше Мойсюк був заступником Валерія Залужного, коли той перебував на посаді Головнокомандувача ЗСУ. Також Мойсюк брав активну участь у командуванні військами в російсько-українській війні.
Президент США Джозеф Байден закликав Палату представників негайну ухвалити пакет фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він наголосив, що США не можуть дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні.
Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати, а Путін продовжує мріяти підкорити український народ,
За його словами, якщо США не протистоятимуть тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території сусідніх країн, то наслідки для національної безпеки Америки будуть значними. Адже союзники та противники візьмуть це до уваги.
Польські фермери заявили про блокування усіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Вони планують розпочати 20 лютого.
Вони заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав про майбутнє війни Росії в Україні. Генерал зазначив, що вона може закінчитися в перспективі. Однак, за його словами, швидкість закінчення війни проти України залежатиме від допомоги, яку надають союзники.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що Україна може завершити війну з Росією лише виходом на власні кордони. Мовиться про повне відновлення територіальної цілісності.
За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна зобов'язана повернути свої кордони 1991 року.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію, яка склалася на фронті. Генерал зазначив, що наша армія перейшла від наступальних до оборонних операцій.
Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що ситуація на полі бою наразі досить складна.
Протягом минулої доби ворог завдав удару по Кіровоградській області. Ймовірно, російські загарбники атакували крилатою ракетою "Іскандер-К".
Наразі відомо, що внаслідок влучання сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Однак пожежники оперативно приборкали полум'я та ліквідували загоряння.
Як зазначили у Силах оборони півдня України, постраждалих та загиблих серед цивільного населення внаслідок ворожої атаки немає.
Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник Міноборони Рустем Умєров об'їхали гарячі точки фронту. Також вони доповіли президенту про теперішню ситуацію.
Зеленський наголосив, що насамперед мовиться про Авдіївку, Купʼянськ, Лиман, тобто ті напрямки, де потрібно максимум уваги. Сирський та Умєров розв'язують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що головну цінність для нашої держави становлять життя військовослужбовців. Генерал наголосив, що це набагато важливіше, аніж утримання певної позиції на фронті.
Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що цим наша держава відрізняється від країни-агресорки.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нашому військово-політичному командуванню треба удосконалювати тактику на фронті. Адже для нашої держави головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера, які виконують завдання на передовій.
Російські загарбники втратили понад 3 000 танків від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, на думку аналітиків, окупанти потенційно можуть витримати ще 3 роки важких втрат.
Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) підготував доповідь "Військовий баланс". У ній аналітики пояснили ситуацію щодо військової техніки у Росії та Україні.
На думку аналітиків, країна-агресорка потенційно може поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від здатності Росії виробляти нову техніку.
Ще у березні 2022 року російські загарбники захопили найбільшу атомну електростанцію в Європі. Розвідник Тимур, який очолює спеціальний підрозділ "Тимура" ГУР МО пояснив, чому так і не вдалося повернути контроль над Запорізькою АЕС.
Як зазначив розвідник, звільнення ЗАЕС належало до комплексу завдань його підрозділу. Вони повинні були зайти на станцію та утримувати її. Однак, на жаль, зробити цього не вдалося.
Від Енергодара до Скель у бік Василівки в нас було десь 7 висадок. Як наслідок, сили, які тоді перекидав противник, щоб іти на Запоріжжя, були змушені розтягнути на берегову зону,
Зранку у Нікополі від ворожого обстрілу загинув 64-річний чоловік. Через влучання дрону-камікадзе ще двоє 53-річних мешканців міста поранені. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу.
Загалом по району за день здійснили близько десятка атак. Запустили 7 дронів-камікадзе та випустили понад три з половиною десятки артилерійських снарядів. Під ударом був Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.
Пошкоджено освітній заклад, 14 приватних будинків, 7 господарських споруд, 2 автівки, гаражі та лінії електропередачі.
США очікують, що Угорщина завершить процес схвалення заявки Швеції на членство в НАТО. У Вашингтоні вірять, що майбутнє членство Швеції лише зміцнить Північноатлантичний Альянс. Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
За її словами, США від самого початку підтримує членство Швеції в Альянсі, оскільки ця країна "фундаментально поділяє всі цінності НАТО". Джуліан Сміт наголосила, що Швеція є "неймовірно активним партнером", який проводив тренування і навчання разом із союзниками. Крім того, країна може принести "реальний потенціал і можливості в НАТО".
Бригадний генерал Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів про нібито втрати серед наших захисників районі населеного пункту Селидове Донецької області. Командувач ОСУВ "Таврія" наголосив, що це – російська ІПСО.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" закликав українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Вдень 13 лютого в Одесі оголошували повітряну тривогу через загрозу російського обстрілу. Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку.
Перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації та небезпеку обстрілу. Також моніторингові канали писали про ракету, яка прямувала на місто. Пошкодження багатоповерхівки не суттєві.
Росія готується до збройного протистояння із країнами Заходу у найближче десятиліття. Стримати цю державу може нарощування збройних сил у відповідь.
За оцінками голови найбільшої німецької військово-промислової компанії Rheinmetall, Європі знадобиться не менше десяти років, щоб забезпечити готовність до оборони від "агресора, який хоче воювати з НАТО". Він наголосив, що зараз арсенали майже порожні.
Глава естонської розвідувальної служби Каупо Росін нагадав про плани Росії подвоїти чисельність військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО – Фінляндією та балтійськими державами – Естонією, Литвою та Латвією.
На сьогодні українська система ППО має велику кількість іноземного озброєння, яке використовується паралельно зі зразками радянських часів. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Юрій Ігнат розповів, що ще до початку повномасштабної війни наша система протиповітряного захисту мала досвід лише зі збиття повітряних цілей під час тренувань на полігонах. Мовиться також про ті, які наразі окуповані.
Це Чауда в Криму, звідки зенітники тренувалися збивати повітряні балістичні цілі, а також полігон Ягорлик на Херсонщині.
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто бере участь в операціях на землі і на воді. Водночас для самих українських розвідників це додатковий стрес.
Для нас – це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми перебуваємо. Тому що це дуже високий ризик,
РосЗМІ заявили, що у Москві спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті. Попередньо пишуть, що пожежа виникла в цеху, що реконструюється, який прибудований до корпусу заводу, що працює.
Росіян евакуювали, а пожежу ліквідували. Її причина невідома.
За матеріалами Державного бюро розслідувань, суд стягнув в дохід держави активи російського олігарха Івана Саввіді.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР. Врешті в дохід держави стягнули 100% корпоративних акцій:
Адже їхнім фактичним кінцевим власником російський олігарх Іван Саввіді.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що загальні втрати російських окупантів за минулу добу на Таврійському напрямку склали 645 осіб. Це найбільше з початку року.
Українські бійці встановили ще один прапор України у Кринках, що на лівому березі Херсонської області. Цього разу на водонапірній вежі.
Сенат США підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95,3 мільярда доларів. Він передбачає понад 60 мільярдів для України.
Тепер рішення за Палатою представників, а після цього необхідний підпис президента США Джо Байдена.
Однак немає даних, коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього, та чи взагалі зробить це. Адже він заявив, що "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною". Мовиться про кордон США з Мексикою.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині пролунали потужні вибухи.
Місцеві мешканці повідомили, що гучно у Приморському районі та у 23-му мікрорайоні. Окупанти повідомили про нібито роботу ППО, проте місцеві кажуть про приліт.
Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вулиці Купріна в Маріуполі,
Глава Харківської ОВА заявив, що орієнтовно об 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська.
Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна зазнала поранень,
У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку.
Посол США Бріджит Брінк заявила, що Чорноморським гуманітарним коридором станом пройшли 736 цивільних суден із продовольством.
Вона запевнила, що українське зерно продовжує годувати світ, попри жорстокі атаки Росії.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія скерувала основний удар у ніч проти 13 лютого по Дніпру.
Адже ворог частіше атакує саме прифронтові регіони, а Дніпро перебуває близько до лінії фронту.
Українська розвідка опублікувала перехоплення, які свідчать, що окупанти можуть вільно замовити Starlink й використовувати його на фронті.
У розмові один окупант пропонує іншому придбати Starlink, щоб був "нормальний зв'язок на фронті". Заплатити за це треба 200 тисяч рублів.
Російські військові обговорюють, де купити Starlink: дивіться відео
Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела повідомив, що Росія хоче залучити до бойових дій на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Відбирає їх ФСБ.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що тепер в кожній школі та дитячому садочку окупованого міста будуть створені антитерористичні підрозділи з-поміж вчителів та директорату. Їх зобов'яжуть проводити догляд, огляди та всі ці оперативні заходи в школах.
За минулу добу Росія здійснила 33 обстріли, випустивши 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, дронів та авіації.
По Херсону ворог скерував 25 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, поранили двох людей.
Володимир Зеленський планує тур столицями Європи. Видання Blomberg заявило, що мета президента України – альтернативні шляхи підтримки на тлі затримок з США.
Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було 38 вибухів – з мінометів та РСЗВ.
Під обстрілом була Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська громади.
Росія знову атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що вороги вдарили по:
У Міненерго уточнили, що Росія таки атакувала ТЕС – там сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за декілька годин.
Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії,
Попри все, люди у Дніпрі мають світло.
Росія втратила на фронті:
Сенат США проголосував за декілька питань та ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Далі документ має пройти фінальні дебати та голосування. Воно має відбутись вже у вівторок.
Однак спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не бачить підстав, для ухвалення проєкту закону про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без норм, які б регулювали міграційну політику США на кордоні з Мексикою.
Він запевнив, що Палата представників, яка далі голосуватиме за документ, дотримується позиції – будь-які так звані додаткові законопроєкти про національну безпеку мають враховувати те, що "національна безпека починається з нашого власного кордону".
У Генштабі ЗСУ розповіли, що на фронті за минулу добу відбулось 84 бойових зіткнення.
Окупанти атакували Україну 23 дронами-камікадзе типу "Шахед" з районів російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в Криму.
Наші військові збили 16 ударних БпЛА противника у межах:
Над кількома районами на південному сході Москви виднілась потужна пожежа. Попередньо, горить смолоскип нафтопереробного заводу.
Окупанти припустили, що на нафтопереробному заводі проводяться планові роботи зі спалювання палива.
За даними очевидців, на місце поспішали швидка і дві пожежні машини, але російські рятувальники це нібито спростували.
У мережі написали, що уряд не дав грошей на "зуби дракона" для Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що тендер дійсно скасували. За його словами, "були інші поважні причини", проте озвучувати їх не можуть з урахуванням підступності російських загарбників.
Своєю чергою замовник, Запорізька ОВА, оголосила у ProZorro, що тендер скасували через відсутність фінансування з держбюджету. Інший тендер щодо покупки обладнання для зведення взводно-опорного пункту скасували через відсутність заявок від потенційних учасників торгів.
Ворог вдарив по Дніпру дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Через це у місті виникли перебої зі світлом та водопостачанням.