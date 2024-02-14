Сенат США проголосував за 60 мільярдів для України, пожежа в Москві: хронологія 720 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують атаки ворога та не дають йому просуватися. Наші військові щодня працюють, щоб визволити українські землі від окупантів.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії, які держави допомагають Україні – читайте в тексті 24 Каналу.

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