Київ евакуював лікарні через погрози Білорусі, ГУР спалило вертоліт у Москві: хронологія 793 дня
Росія продовжує наступальні операції на Сході України, проте ЗСУ стримують ворога. Україні допомагають партнери, які останніми днями надали потужні пакети військової допомоги.
Яка ситуація на фронті, в тилу, як змінюються правила для військовозобов'язаних за кордоном – читайте на сайті 24 Каналу.
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Орієнтовно о 22:57 тривога пролунала для Івано-Франківської області. Вже о 23:35 кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в області. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони. Влада Бельгії вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України. Тепер країна має намір зробити це до кінця 2024 року. Очільниця міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна направить до нашої держави військову допомогу. Як повідомила посадовиця, ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення. Протягом найближчих два місяці підтримка від Іспанії міститиме: Коментуючи те, чи Сполучені Штати планують обмежувати Україну у використанні вищезгаданих далекобійних ракет, Ллойд Остін відповів негативно. Глава Пентагону сказав, що це вже вирішуватиме наша держава. Ті можливості, які отримує Україна є дуже гарними. Це їхнє рішення, як і коли використовувати ці можливості. Я сподіваюсь, що будуть гарні результати. Правоохоронці затримали чиновника відповідно до 208 статті Кримінально-процесуального кодексу. Як стверджують в Офісі генпрокурора, відповідні органи проводять першочергові слідчі дії. Кримінальне провадження поліція відкрила за статтею 286-1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння. Ворог, судячи з відео, яке потрапило в інтернет, анонсував удар по медичних закладах. Назвали навіть адреси – мовляв, у закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці, Їх використають для підводного гуманітарного розмінування. На цьому тижні ми відправляємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань, Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, І додав: росіяни будь-якою ціною намагаються захопити село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру. За ці кошти виготовлять засоби перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Замовлення отримають компанії американського військово-промислового комплексу. Ллойд Остін називає цей пакет допомоги в рамках ініціативи підтримки України найбільшим в історії США. Терміни виготовлення систем залежать від виробників. ЗСУ зможуть отримати: Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки він може бути вражений нашою ППО. А це досить дороге і своєрідне для них "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка, Ворог 18 разів атакував Нікопольський район. Запустили 14 дронів-камікадзе та 4 рази обстріляли з артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 12 приватних будинків, стадіон, 3 господарські споруди, інфраструктурні об'єкти, авто, гараж, 2 газопроводи. Будь ласка, не забувайте, що ви вирішуєте. Ідеться не тільки про підтримку ЗСУ – ви обираєте зараз долю усього світу. Після двох років проведення "Рамштайну" чітко зрозуміло: усе залежить від нашої з вами взаємодії. Від того, як швидко ми діємо. І від того, чи супроводжуються ці обіцянки реальними діями, Доки Україна пів року чекала на пакет допомоги від США, росіяни просунулися на фронті. А Сили оборони мають не тільки стабілізувати лінію фронту, тобто бути в обороні, а й рухатися вперед, щоб досягати своїх цілей у війні – звільнити окуповані росіянами території. "Кожен з вас розуміє, що було би найбільш ефективним. Зброя великої дальності, протиповітряна оборона, артилерія", – перелічив Зеленський. Зброя великої дальності змусить росіян не почуватися в безпеці на жодній частині окупованої території України. Цього року Росія використала понад 9 тисяч керованих авіабомб проти України. Нашій державі потрібен повітряний щит, і його можливо створити, щоб захистити українські міста від російських ракет. Для цього необхідні сім комплексів Patriot і ракети до них. Захід має такі системи, і вони могли би змінити ситуацію у війні. А ще важливо швидко перейти на F-16. Далі президент нагадав, що співвідношення в артилерії становить 1:10, росіяни переважають. І закликав учасників засідання уявити, що відчувають українські військові, коли не можуть відповісти на артилерійський вогонь ворога, бо нема чим стріляти. А потрібен 155 калібр, щоб зупинити окупантів. Також Зеленський закликав приділити максимальну увагу виробництву зброї – дронів і РЕБ. І заявив, що Україна формує нові бригади, щоб укріпити позиції на фронті. Україна спільно з Латвією нарощує виробництво дронів. Олександра Яковця призначили на посаду голови Адміністрації Держспецслужби транспорту. Силами підтримки він керував трохи більше як місяць. Ми розуміємо, що ми робимо, і у розумінні того, що ми робимо, ми переважаємо противника. Буває, що груба сила не вирішує нічого. Це як технічний, професійний, легкий боксер, який б'ється з таким здоровилом. Отак, напевне, виглядає цей поєдинок. І ми маємо план бою, кількість раундів. Думаю, буде час, коли ми відправимо його в нокаут, Перед початком засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Україна отримає цьогоріч F-16. Літаків буде більше ескадрильї, тобто понад десять, вони прибудуть разом із пілотами та персоналом, що обслуговуватиме. У КДБ Білорусі анонсували удари по медзакладах на вулиці Богатирській, мовляв, там ховаються військові. Столична влада звернулася до СБУ та Міністерства охорони здоров'я по допомогу. Відбулася масштабна DDoS-атака. В нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння на мільярд доларів. У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони Росії у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром належить міноборони Росії та експлуатується спільно з підприємством "Ґазпромавіа", що входить до структури ВАТ "Ґазпром". Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії, Остафьєво – це околиця Москви, район Південного Бутова. Думаю, що це справедливо щодо українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну, У Міноборони України повідомили, що 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти Військово-лікарську комісію та потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби. Зокрема, "придатних" поділять на: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що додому вдалось повернути 140 загиблих українських Героїв. Відомо, що: Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, Там пояснили, що після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання. Видання AP написало, що Україна тимчасово відводить танки Abrams з поля бою через постійне використання ворогом безпілотників. Журналісти назвали ймовірною причиною такого рішення буцімто постійне використання ворогом безпілотників, що робить танки вразливими. Наразі танки перемістили з лінії фронту, і США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику, Під час обстрілу Нікополя постраждав 9-річний хлопчик. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома, Серед поранених 42-річний чоловік. У місті пошкоджені 4 п'ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється. Росія атакувала Суми керованими авіаційними авіабомбами. Вороги вдарили по регіону двома бомбами. У Сумській ОВА повідомили, що окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Сумах. На місці працювали всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюють. ДБР викрило двох військовослужбовців, які допомагали підозрюваним у вбивстві поліцейського у Вінницькій області. Зокрема: Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти, Одного з військовослужбовців затримали. Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликав світ чинити тиск на Росію, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів. Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози, Росія атакувала Дергачі Харківської області керованими авіаційними бомбами. Окупанти поранили двох людей – дівчат 5 та 16 років. Офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, як окупантам вдається просунутись в районі Очеретиного Донецької області. Коли є інформація, що десь росіяни підійшли, пройшли умовний кілометр, це означає, що наші позиції були зруйновані й тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових. Ми відходимо на підготовленіші, свіжіші позиції. Бо з кінця осені ми по всій лінії фронту будували укріплення, Він пояснив, що ЗСУ відходять з деяких зруйнованих позицій, щоб зменшити загрозу для життя та здоров'я. Окупанти на окупованій частині Херсонської області розстріляли 7 людей. Серед вбитих навіть "голова села". Майно Гринкевичів у справі про постачання для ЗСУ арештували. ЗМІ написали, що ухвали щодо арешту суд прийняв ще у січні – лютому 2024 року, проте опублікували дані тільки зараз. Там мовиться про арешт 5 будинків, 7 квартир, 8 автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і декілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень. Російські окупанти вранці вдарили по селу Велетенське Херсонської області. Там зазнав поранень 34-річний чоловік, який на час обстрілу був вдома. Він зазнав вибухової травми, уламкового поранення руки. Росія втратила на війні в Україні тільки за останню добу 950 окупантів. З 24 лютого 2022 року: Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що ми маємо перемогти. Адже в нас немає альтернативи. Я не знаю, якою буде ця перемога. Я не знаю конкретного дня, я не знаю, як це станеться. Я не знаю, чи всі будуть щасливі в цей день. Я не впевнений – через втрати, як я говорив. Але я знаю, що ми не маємо альтернативи. Тому ми маємо перемогти. І ми переможемо, Видання Politico написало, що США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. Туди увійдуть системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання. Сполучені Штати сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus. ЗМІ написали, що США оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину". Тобто може змусити її переглянути свою позицію. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини передав Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія. Дмитро Лубінець пояснив, що Україна хоче повернути дітей, яких незаконно вивезла Росія з окупованих територій. Прем'єр Греції відмовив Україні у системах ППО та назвав їх критично важливими для країни. Кіріакос Міцотакіс пояснив, що вони не можуть позбутись систем озброєння, які мають вирішальне значення для їхніх можливостей стримування.
В Івано-Франківській області чули вибухи
Бельгія прискорює постачання F-16
Іспанія оголосила надання Україні військової допомоги
Сподіваюся на гарні результати, – Остін про те, чи стримуватимуть Київ у використанні ATACMS
– наголосив очільник оборонного відомства США.
Поліція затримала очільника Броварської РДА за п'яну ДТП
Вечірній звіт Генштабу
Окупанти анонсували удари по лікарнях Києва: людей евакуювали
– пояснив мер Києва Віталій Кличко.
Посольство України в Словаччині придбало чотири підводні дрони для ДСНС
Байден сказав, коли США відправлять зброю
– заявив він.
Росіяни намагаються взяти в оперативне оточення Часів Яр
– повідомив Волошин.
США оголосили про скерування 6 мільярдів на зброю для України
Повітряні сили розповіли про Су-57
– пояснив Євлаш.
Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну"
– заявив президент.
Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ
Командувач ДШВ назвав переваги Сил оборони над окупантами
– сказав Ігор Скибюк.
Скільки F-16 отримає Україна
У Києві евакуюють дві лікарні на Оболоні, бо росіяни обіцяли вдарити по них
ГУР атакувало сайти "Єдіної Росії"
США анонсували додатковий пакет військової допомоги Україні
ГУР спалило гелікоптер на аеродромі в Москві
– написали в ГУР.
Кулеба про повернення військовозобов'язаних з-за кордону
– сказав міністр.
Придатних до військової служби поділять на 4 категорії
В Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців
– заявили в штабі.
Україна тимчасово відводить танки Abrams з поля бою
– заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді.
У Нікополі ворог поранив 9-річного хлопчика
– заявили в ОВА.
Окупанти в Сумах вдарили по промисловому об'єкту
Викрили військових, які допомагали ховатись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині
– заявили в ДБР.
Зеленський у день пам'яті Чорнобиля нагадав про нові загрози
– зазначив Володимир Зеленський.
Росіяни вдарили КАБом по будинку в Дергачах
Як росіянам вдається просуватися в районі Очеретиного
– наголосив Сергій Цехоцький.
На окупованій Херсонщині окупанти розстріляли 7 осіб
Яке майно арештували у справі Гринкевичів
Росія обстріляла Херсонщину
Втрати ворога
Зеленський сказав про нашу перемогу
– сказав Зеленський.
США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів
США сподіваються переконати Німеччину відправити Taurus
Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія
Чому Греція відмовила Україні у системах ППО
Орієнтовно о 22:57 тривога пролунала для Івано-Франківської області. Вже о 23:35 кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в області. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони.
Влада Бельгії вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України. Тепер країна має намір зробити це до кінця 2024 року.
Очільниця міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна направить до нашої держави військову допомогу. Як повідомила посадовиця, ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення.
Протягом найближчих два місяці підтримка від Іспанії міститиме:
Коментуючи те, чи Сполучені Штати планують обмежувати Україну у використанні вищезгаданих далекобійних ракет, Ллойд Остін відповів негативно. Глава Пентагону сказав, що це вже вирішуватиме наша держава.
Ті можливості, які отримує Україна є дуже гарними. Це їхнє рішення, як і коли використовувати ці можливості. Я сподіваюсь, що будуть гарні результати.
Правоохоронці затримали чиновника відповідно до 208 статті Кримінально-процесуального кодексу. Як стверджують в Офісі генпрокурора, відповідні органи проводять першочергові слідчі дії.
Кримінальне провадження поліція відкрила за статтею 286-1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння.
Ворог, судячи з відео, яке потрапило в інтернет, анонсував удар по медичних закладах. Назвали навіть адреси – мовляв, у закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці,
Їх використають для підводного гуманітарного розмінування.
На цьому тижні ми відправляємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань,
Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення,
І додав: росіяни будь-якою ціною намагаються захопити село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру.
За ці кошти виготовлять засоби перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Замовлення отримають компанії американського військово-промислового комплексу.
Ллойд Остін називає цей пакет допомоги в рамках ініціативи підтримки України найбільшим в історії США. Терміни виготовлення систем залежать від виробників.
ЗСУ зможуть отримати:
Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки він може бути вражений нашою ППО. А це досить дороге і своєрідне для них "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка,
Ворог 18 разів атакував Нікопольський район. Запустили 14 дронів-камікадзе та 4 рази обстріляли з артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 12 приватних будинків, стадіон, 3 господарські споруди, інфраструктурні об'єкти, авто, гараж, 2 газопроводи.
Будь ласка, не забувайте, що ви вирішуєте. Ідеться не тільки про підтримку ЗСУ – ви обираєте зараз долю усього світу. Після двох років проведення "Рамштайну" чітко зрозуміло: усе залежить від нашої з вами взаємодії. Від того, як швидко ми діємо. І від того, чи супроводжуються ці обіцянки реальними діями,
Доки Україна пів року чекала на пакет допомоги від США, росіяни просунулися на фронті. А Сили оборони мають не тільки стабілізувати лінію фронту, тобто бути в обороні, а й рухатися вперед, щоб досягати своїх цілей у війні – звільнити окуповані росіянами території.
"Кожен з вас розуміє, що було би найбільш ефективним. Зброя великої дальності, протиповітряна оборона, артилерія", – перелічив Зеленський.
Зброя великої дальності змусить росіян не почуватися в безпеці на жодній частині окупованої території України.
Цього року Росія використала понад 9 тисяч керованих авіабомб проти України. Нашій державі потрібен повітряний щит, і його можливо створити, щоб захистити українські міста від російських ракет. Для цього необхідні сім комплексів Patriot і ракети до них. Захід має такі системи, і вони могли би змінити ситуацію у війні. А ще важливо швидко перейти на F-16.
Далі президент нагадав, що співвідношення в артилерії становить 1:10, росіяни переважають. І закликав учасників засідання уявити, що відчувають українські військові, коли не можуть відповісти на артилерійський вогонь ворога, бо нема чим стріляти. А потрібен 155 калібр, щоб зупинити окупантів.
Також Зеленський закликав приділити максимальну увагу виробництву зброї – дронів і РЕБ. І заявив, що Україна формує нові бригади, щоб укріпити позиції на фронті.
Україна спільно з Латвією нарощує виробництво дронів.
Олександра Яковця призначили на посаду голови Адміністрації Держспецслужби транспорту. Силами підтримки він керував трохи більше як місяць.
Ми розуміємо, що ми робимо, і у розумінні того, що ми робимо, ми переважаємо противника. Буває, що груба сила не вирішує нічого. Це як технічний, професійний, легкий боксер, який б'ється з таким здоровилом. Отак, напевне, виглядає цей поєдинок. І ми маємо план бою, кількість раундів. Думаю, буде час, коли ми відправимо його в нокаут,
Перед початком засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Україна отримає цьогоріч F-16.
Літаків буде більше ескадрильї, тобто понад десять, вони прибудуть разом із пілотами та персоналом, що обслуговуватиме.
У КДБ Білорусі анонсували удари по медзакладах на вулиці Богатирській, мовляв, там ховаються військові. Столична влада звернулася до СБУ та Міністерства охорони здоров'я по допомогу.
Відбулася масштабна DDoS-атака.
В нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння на мільярд доларів.
У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони Росії у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром належить міноборони Росії та експлуатується спільно з підприємством "Ґазпромавіа", що входить до структури ВАТ "Ґазпром". Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії,
Остафьєво – це околиця Москви, район Південного Бутова.
Думаю, що це справедливо щодо українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну,
У Міноборони України повідомили, що 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти Військово-лікарську комісію та потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби.
Зокрема, "придатних" поділять на:
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що додому вдалось повернути 140 загиблих українських Героїв. Відомо, що:
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих,
Там пояснили, що після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
Видання AP написало, що Україна тимчасово відводить танки Abrams з поля бою через постійне використання ворогом безпілотників.
Журналісти назвали ймовірною причиною такого рішення буцімто постійне використання ворогом безпілотників, що робить танки вразливими.
Наразі танки перемістили з лінії фронту, і США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику,
Під час обстрілу Нікополя постраждав 9-річний хлопчик.
Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома,
Серед поранених 42-річний чоловік. У місті пошкоджені 4 п'ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.
Росія атакувала Суми керованими авіаційними авіабомбами. Вороги вдарили по регіону двома бомбами.
У Сумській ОВА повідомили, що окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Сумах. На місці працювали всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюють.
ДБР викрило двох військовослужбовців, які допомагали підозрюваним у вбивстві поліцейського у Вінницькій області. Зокрема:
Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти,
Одного з військовослужбовців затримали.
Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликав світ чинити тиск на Росію, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.
Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози,
Росія атакувала Дергачі Харківської області керованими авіаційними бомбами. Окупанти поранили двох людей – дівчат 5 та 16 років.
Офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, як окупантам вдається просунутись в районі Очеретиного Донецької області.
Коли є інформація, що десь росіяни підійшли, пройшли умовний кілометр, це означає, що наші позиції були зруйновані й тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових. Ми відходимо на підготовленіші, свіжіші позиції. Бо з кінця осені ми по всій лінії фронту будували укріплення,
Він пояснив, що ЗСУ відходять з деяких зруйнованих позицій, щоб зменшити загрозу для життя та здоров'я.
Окупанти на окупованій частині Херсонської області розстріляли 7 людей. Серед вбитих навіть "голова села".
Майно Гринкевичів у справі про постачання для ЗСУ арештували. ЗМІ написали, що ухвали щодо арешту суд прийняв ще у січні – лютому 2024 року, проте опублікували дані тільки зараз.
Там мовиться про арешт 5 будинків, 7 квартир, 8 автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і декілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень.
Російські окупанти вранці вдарили по селу Велетенське Херсонської області. Там зазнав поранень 34-річний чоловік, який на час обстрілу був вдома. Він зазнав вибухової травми, уламкового поранення руки.
Росія втратила на війні в Україні тільки за останню добу 950 окупантів. З 24 лютого 2022 року:
Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що ми маємо перемогти. Адже в нас немає альтернативи.
Я не знаю, якою буде ця перемога. Я не знаю конкретного дня, я не знаю, як це станеться. Я не знаю, чи всі будуть щасливі в цей день. Я не впевнений – через втрати, як я говорив. Але я знаю, що ми не маємо альтернативи. Тому ми маємо перемогти. І ми переможемо,
Видання Politico написало, що США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. Туди увійдуть системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.
Сполучені Штати сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus.
ЗМІ написали, що США оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину". Тобто може змусити її переглянути свою позицію.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини передав Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія. Дмитро Лубінець пояснив, що Україна хоче повернути дітей, яких незаконно вивезла Росія з окупованих територій.
Прем'єр Греції відмовив Україні у системах ППО та назвав їх критично важливими для країни. Кіріакос Міцотакіс пояснив, що вони не можуть позбутись систем озброєння, які мають вирішальне значення для їхніх можливостей стримування.