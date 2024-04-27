Київ евакуював лікарні через погрози Білорусі, ГУР спалило вертоліт у Москві: хронологія 793 дня

Росія продовжує наступальні операції на Сході України, проте ЗСУ стримують ворога. Україні допомагають партнери, які останніми днями надали потужні пакети військової допомоги.

Яка ситуація на фронті, в тилу, як змінюються правила для військовозобов'язаних за кордоном – читайте на сайті 24 Каналу.

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