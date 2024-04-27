Київ евакуював лікарні через погрози Білорусі, ГУР спалило вертоліт у Москві: хронологія 793 дня

27 квітня 2024, 00:14
Читать новость на русском

Росія продовжує наступальні операції на Сході України, проте ЗСУ стримують ворога. Україні допомагають партнери, які останніми днями надали потужні пакети військової допомоги.

Яка ситуація на фронті, в тилу, як змінюються правила для військовозобов'язаних за кордоном – читайте на сайті 24 Каналу

Дивіться також Удар по вокзалу в Балаклії, загибель залізничників в Удачному: хронологія 792 дня війни

23:46, 26 квітня

В Івано-Франківській області чули вибухи

Орієнтовно о 22:57 тривога пролунала для Івано-Франківської області. Вже о 23:35 кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в області. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони.

23:37, 26 квітня

Бельгія прискорює постачання F-16

Влада Бельгії вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України. Тепер країна має намір зробити це до кінця 2024 року.

23:32, 26 квітня

Іспанія оголосила надання Україні військової допомоги

Очільниця міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна направить до нашої держави військову допомогу. Як повідомила посадовиця, ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення.

Протягом найближчих два місяці підтримка від Іспанії міститиме:

  • легкі й важкі кулемети;
  • захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • броньовані машини піхоти;
  • протитанкові засоби;
  • гаубиці польової артилерії.
22:45, 26 квітня

Сподіваюся на гарні результати, – Остін про те, чи стримуватимуть Київ у використанні ATACMS

Коментуючи те, чи Сполучені Штати планують обмежувати Україну у використанні вищезгаданих далекобійних ракет, Ллойд Остін відповів негативно. Глава Пентагону сказав, що це вже вирішуватиме наша держава.

Ті можливості, які отримує Україна є дуже гарними. Це їхнє рішення, як і коли використовувати ці можливості. Я сподіваюсь, що будуть гарні результати.
– наголосив очільник оборонного відомства США.

22:09, 26 квітня

Поліція затримала очільника Броварської РДА за п'яну ДТП

Правоохоронці затримали чиновника відповідно до 208 статті Кримінально-процесуального кодексу. Як стверджують в Офісі генпрокурора, відповідні органи проводять першочергові слідчі дії.

Кримінальне провадження поліція відкрила за статтею 286-1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння.

22:00, 26 квітня

Вечірній звіт Генштабу

  • На Куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак у районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області, Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак у районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
21:35, 26 квітня

Окупанти анонсували удари по лікарнях Києва: людей евакуювали

  • Глава КДБ Білорусі "знайшов терористів" у дитячій лікарні на Оболоні та в шкірно-венерологічній лікарні неподалік. І обіцяв завдати удару по цих лікарнях, які розташовані на вулиці Богатирській. У своїй дикій заяві Іван Тертель сказав, що вбиті та поранені терористи понесуть відповідальність.
  • Розпочалася евакуація пацієнтів і персоналу в інші заклади. На восьму вечора всіх перевезли до інших лікарень. Рішення, коли пацієнтів повернуть, залежатиме від інформації СБУ.
  • Українська влада підкреслює: це може бути ворожою ІПСО. Але вирішили не нехтувати безпекою.

Ворог, судячи з відео, яке потрапило в інтернет, анонсував удар по медичних закладах. Назвали навіть адреси – мовляв, у закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці,
– пояснив мер Києва Віталій Кличко.

  • В СБУ написали, що заяви представників білоруської влади щодо міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, – прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку Росії. Але нехтувати ними не можна, тому вживають необхідних заходів, щоб нівелювати негативні наслідки навіть теоретичної загрози. У відомстві наголосили: справжні терористи – у Кремлі. А білорусам слід зосередитися не на залякуванні українців, а на тому, щоб не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із Путіним.
  • У КМВА також припустили, що можливий удар по лікарні може бути ворожою ІПСО. "Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів. Втім, для нас життя та здоров'я наших людей і наших дітей – це найвища цінність", – поінформував начальник КМВА Сергій Попко. І пояснив: саме з огляду на це ухвалили рішення про евакуацію.
21:20, 26 квітня

Посольство України в Словаччині придбало чотири підводні дрони для ДСНС

Їх використають для підводного гуманітарного розмінування.
 

20:30, 26 квітня

Байден сказав, коли США відправлять зброю

На цьому тижні ми відправляємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань,
– заявив він.

20:00, 26 квітня

Росіяни намагаються взяти в оперативне оточення Часів Яр

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення,
– повідомив Волошин.

І додав: росіяни будь-якою ціною намагаються захопити село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру.

19:45, 26 квітня

США оголосили про скерування 6 мільярдів на зброю для України

За ці кошти виготовлять засоби перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Замовлення отримають компанії американського військово-промислового комплексу.

Ллойд Остін називає цей пакет допомоги в рамках ініціативи підтримки України найбільшим в історії США. Терміни виготовлення систем залежать від виробників.

ЗСУ зможуть отримати:

  • додаткові боєприпаси до ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
  • устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
  • апаратуру та системи для протидії дронам;
  • боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • багатоцільові радари;
  • протиартилерійські радари;
  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 та 152 міліметрів;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
  • тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
  • боєприпаси для підриву;
  • компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
  • допоміжні предмети та підтримку для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.
19:00, 26 квітня

Повітряні сили розповіли про Су-57

Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки він може бути вражений нашою ППО. А це досить дороге і своєрідне для них "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка,
– пояснив Євлаш.

18:30, 26 квітня

Ворог 18 разів атакував Нікопольський район. Запустили 14 дронів-камікадзе та 4 рази обстріляли з артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 12 приватних будинків, стадіон, 3 господарські споруди, інфраструктурні об'єкти, авто, гараж, 2 газопроводи.

18:27, 26 квітня

Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну"

Будь ласка, не забувайте, що ви вирішуєте. Ідеться не тільки про підтримку ЗСУ – ви обираєте зараз долю усього світу. Після двох років проведення "Рамштайну" чітко зрозуміло: усе залежить від нашої з вами взаємодії. Від того, як швидко ми діємо. І від того, чи супроводжуються ці обіцянки реальними діями,
– заявив президент.

Доки Україна пів року чекала на пакет допомоги від США, росіяни просунулися на фронті. А Сили оборони мають не тільки стабілізувати лінію фронту, тобто бути в обороні, а й рухатися вперед, щоб досягати своїх цілей у війні – звільнити окуповані росіянами території.

"Кожен з вас розуміє, що було би найбільш ефективним. Зброя великої дальності, протиповітряна оборона, артилерія", – перелічив Зеленський.

Зброя великої дальності змусить росіян не почуватися в безпеці на жодній частині окупованої території України.

Цього року Росія використала понад 9 тисяч керованих авіабомб проти України. Нашій державі потрібен повітряний щит, і його можливо створити, щоб захистити українські міста від російських ракет. Для цього необхідні сім комплексів Patriot і ракети до них. Захід має такі системи, і вони могли би змінити ситуацію у війні. А ще важливо швидко перейти на F-16.

Далі президент нагадав, що співвідношення в артилерії становить 1:10, росіяни переважають. І закликав учасників засідання уявити, що відчувають українські військові, коли не можуть відповісти на артилерійський вогонь ворога, бо нема чим стріляти. А потрібен 155 калібр, щоб зупинити окупантів.

Також Зеленський закликав приділити максимальну увагу виробництву зброї – дронів і РЕБ. І заявив, що Україна формує нові бригади, щоб укріпити позиції на фронті.

18:00, 26 квітня

Україна спільно з Латвією нарощує виробництво дронів.

17:40, 26 квітня

Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

Олександра Яковця призначили на посаду голови Адміністрації Держспецслужби транспорту. Силами підтримки він керував трохи більше як місяць.

17:00, 26 квітня

Командувач ДШВ назвав переваги Сил оборони над окупантами

Ми розуміємо, що ми робимо, і у розумінні того, що ми робимо, ми переважаємо противника. Буває, що груба сила не вирішує нічого. Це як технічний, професійний, легкий боксер, який б'ється з таким здоровилом. Отак, напевне, виглядає цей поєдинок. І ми маємо план бою, кількість раундів. Думаю, буде час, коли ми відправимо його в нокаут,
– сказав Ігор Скибюк.

16:30, 26 квітня

Скільки F-16 отримає Україна

Перед початком засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Україна отримає цьогоріч F-16.

Літаків буде більше ескадрильї, тобто понад десять, вони прибудуть разом із пілотами та персоналом, що обслуговуватиме.

16:20, 26 квітня

У Києві евакуюють дві лікарні на Оболоні, бо росіяни обіцяли вдарити по них

У КДБ Білорусі анонсували удари по медзакладах на вулиці Богатирській, мовляв, там ховаються військові. Столична влада звернулася до СБУ та Міністерства охорони здоров'я по допомогу.

16:00, 26 квітня

ГУР атакувало сайти "Єдіної Росії"

Відбулася масштабна DDoS-атака.

15:00, 26 квітня

США анонсували додатковий пакет військової допомоги Україні

В нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння на мільярд доларів.
 

14:20, 26 квітня

ГУР спалило гелікоптер на аеродромі в Москві

У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони Росії у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром належить міноборони Росії та експлуатується спільно з підприємством "Ґазпромавіа", що входить до структури ВАТ "Ґазпром". Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії,
– написали в ГУР.

Остафьєво – це околиця Москви, район Південного Бутова.

13:00, 26 квітня

Кулеба про повернення військовозобов'язаних з-за кордону

Думаю, що це справедливо щодо українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну,
– сказав міністр.

12:42, 26 квітня

Придатних до військової служби поділять на 4 категорії

У Міноборони України повідомили, що 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти Військово-лікарську комісію та потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби. 

Зокрема, "придатних" поділять на:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плавучому складі тощо;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
  • придатні для виконання специфічних завдань.
12:37, 26 квітня

В Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що додому вдалось повернути 140 загиблих українських Героїв. Відомо, що:

  • 112 тіл оборонців воювали на Донецькому напрямку,
  • 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку,
  • 5 тіл оборонців з Сумського напрямку,
  • 2 полеглих воїнів на Запорізького напрямку,
  • 1 – на Херсонському напрямку.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих,
– заявили в штабі.

Там пояснили, що після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

12:34, 26 квітня

Україна тимчасово відводить танки Abrams з поля бою

Видання AP написало, що Україна тимчасово відводить танки Abrams з поля бою через постійне використання ворогом безпілотників.

Журналісти назвали ймовірною причиною такого рішення буцімто постійне використання ворогом безпілотників, що робить танки вразливими.

Наразі танки перемістили з лінії фронту, і США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику,
– заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді.

12:17, 26 квітня

У Нікополі ворог поранив 9-річного хлопчика

Під час обстрілу Нікополя постраждав 9-річний хлопчик. 

Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома,
– заявили в ОВА.  

Серед поранених 42-річний чоловік. У місті пошкоджені 4 п'ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.

11:47, 26 квітня

Окупанти в Сумах вдарили по промисловому об'єкту

Росія атакувала Суми керованими авіаційними авіабомбами. Вороги вдарили по регіону двома бомбами. 

У Сумській ОВА повідомили, що окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Сумах. На місці працювали всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюють.

11:23, 26 квітня

Викрили військових, які допомагали ховатись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині

ДБР викрило двох військовослужбовців, які допомагали підозрюваним у вбивстві поліцейського у Вінницькій області. Зокрема:

  • один – передав авто для втечі за кордон,
  • інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам.

Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти,
– заявили в ДБР.

Одного з військовослужбовців затримали. 

11:21, 26 квітня

Зеленський у день пам'яті Чорнобиля нагадав про нові загрози

Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликав світ чинити тиск на Росію, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози,
– зазначив Володимир Зеленський.

10:37, 26 квітня

Росіяни вдарили КАБом по будинку в Дергачах

Росія атакувала Дергачі Харківської області керованими авіаційними бомбами. Окупанти поранили двох людей – дівчат 5 та 16 років.

10:28, 26 квітня

Як росіянам вдається просуватися в районі Очеретиного

Офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, як окупантам вдається просунутись в районі Очеретиного Донецької області. 

Коли є інформація, що десь росіяни підійшли, пройшли умовний кілометр, це означає, що наші позиції були зруйновані й тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових. Ми відходимо на підготовленіші, свіжіші позиції. Бо з кінця осені ми по всій лінії фронту будували укріплення,
– наголосив Сергій Цехоцький.

Він пояснив, що ЗСУ відходять з деяких зруйнованих позицій, щоб зменшити загрозу для життя та здоров'я.

09:21, 26 квітня

На окупованій Херсонщині окупанти розстріляли 7 осіб

Окупанти на окупованій частині Херсонської області розстріляли 7 людей. Серед вбитих навіть "голова села". 

09:11, 26 квітня

Яке майно арештували у справі Гринкевичів

Майно Гринкевичів у справі про постачання для ЗСУ арештували. ЗМІ написали, що ухвали щодо арешту суд прийняв ще у січні – лютому 2024 року, проте опублікували дані тільки зараз.

Там мовиться про арешт 5 будинків, 7 квартир, 8 автомобілів преміумкласу, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс і декілька десятків нежитлових чи виробничих приміщень.

08:52, 26 квітня

Росія обстріляла Херсонщину

Російські окупанти вранці вдарили по селу Велетенське Херсонської області. Там зазнав поранень 34-річний чоловік, який на час обстрілу був вдома. Він зазнав вибухової травми, уламкового поранення руки. 

08:27, 26 квітня

Втрати ворога

Росія втратила на війні в Україні тільки за останню добу 950 окупантів. З 24 лютого 2022 року:

  • особового складу – близько 463 930 (+950) осіб,
  • танків – 7 262 (+7),
  • бойових броньованих машин – 13 957 (+15),
  • артилерійських систем – 11 867 (+31),
  • РСЗВ – 1 049 (+0),
  • засоби ППО – 772 (+0),
  • літаків – 348 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 461 (+12),
  • крилатих ракет – 2 119 (+1),
  • кораблів /катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 984 (+35),
  • спеціальної техніки – 1962 (+16).
07:21, 26 квітня

Зеленський сказав про нашу перемогу

Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю, що ми маємо перемогти. Адже в нас немає альтернативи.

Я не знаю, якою буде ця перемога. Я не знаю конкретного дня, я не знаю, як це станеться. Я не знаю, чи всі будуть щасливі в цей день. Я не впевнений – через втрати, як я говорив. Але я знаю, що ми не маємо альтернативи. Тому ми маємо перемогти. І ми переможемо,
– сказав Зеленський. 

04:24, 26 квітня

США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів

Видання Politico написало, що США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. Туди увійдуть системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.

02:53, 26 квітня

США сподіваються переконати Німеччину відправити Taurus

Сполучені Штати сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus. 

ЗМІ написали, що США оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину". Тобто може змусити її переглянути свою позицію.

02:20, 26 квітня

Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини передав Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія. Дмитро Лубінець пояснив, що Україна хоче повернути дітей, яких незаконно вивезла Росія з окупованих територій.

01:50, 26 квітня

Чому Греція відмовила Україні у системах ППО

Прем'єр Греції відмовив Україні у системах ППО та назвав їх критично важливими для країни. Кіріакос Міцотакіс пояснив, що вони не можуть позбутись систем озброєння, які мають вирішальне значення для їхніх можливостей стримування. 

Автор: Ірина Чеботнікова, Діана Квасневська