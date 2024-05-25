Атака по Харкову, ЗСУ відтісняють ворога на Харківщині: хронологія 822 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують та відтісняють ворога. Зокрема, ЗСУ відтісняють окупантів на Харківщині.

Яка ситуація на полі бою, до яких дій вдаються окупанти та як реагує світ – читайте у тексті 24 Каналу.

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