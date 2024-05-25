Атака по Харкову, ЗСУ відтісняють ворога на Харківщині: хронологія 822 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують та відтісняють ворога. Зокрема, ЗСУ відтісняють окупантів на Харківщині.
Яка ситуація на полі бою, до яких дій вдаються окупанти та як реагує світ – читайте у тексті 24 Каналу.
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Харківська обласна прокуратура розповіла, що росіяни завдали по Харкову та району 4 удари, попередньо, балістичними ракетами типу С-300. Є влучання по будівлі ліцею, у промисловій зоні, а також на відкритій місцевості. На щастя, люди цілі. Українські військові відтісняють окупантів від переднього краю оборони на Харківщині. ЗСУ на окремих ділянках мають успіх. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця, На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. У Харкові прогриміла серія вибухів. Мері Ігор Терехов повідомив про пошкодження ліцею та багатоповерхівки. Дані про жертв та поранених не надходили.
По Харкову і району було 4 ракетні удари
Де на Харківщині ЗСУ відтісняють ворога
– заявили в Генштабі.
Вибухи у Харкові
Харківська обласна прокуратура розповіла, що росіяни завдали по Харкову та району 4 удари, попередньо, балістичними ракетами типу С-300.
Є влучання по будівлі ліцею, у промисловій зоні, а також на відкритій місцевості. На щастя, люди цілі.
Українські військові відтісняють окупантів від переднього краю оборони на Харківщині. ЗСУ на окремих ділянках мають успіх.
Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця,
На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень.
У Харкові прогриміла серія вибухів. Мері Ігор Терехов повідомив про пошкодження ліцею та багатоповерхівки.
Дані про жертв та поранених не надходили.