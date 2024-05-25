Атака по Харкову, ЗСУ відтісняють ворога на Харківщині: хронологія 822 дня війни

25 травня 2024, 06:24
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Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують та відтісняють ворога. Зокрема, ЗСУ відтісняють окупантів на Харківщині.

Яка ситуація на полі бою, до яких дій вдаються окупанти та як реагує світ – читайте у тексті 24 Каналу. 

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04:49, 25 травня

По Харкову і району було 4 ракетні удари

Харківська обласна прокуратура розповіла, що росіяни завдали по Харкову та району 4 удари, попередньо, балістичними ракетами типу С-300.

Є влучання по будівлі ліцею, у промисловій зоні, а також на відкритій місцевості. На щастя, люди цілі. 

02:27, 25 травня

Де на Харківщині ЗСУ відтісняють ворога

Українські військові відтісняють окупантів від переднього краю оборони на Харківщині. ЗСУ на окремих ділянках мають успіх.

Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця,
– заявили в Генштабі.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень.

02:25, 25 травня

Вибухи у Харкові

У Харкові прогриміла серія вибухів. Мері Ігор Терехов повідомив про пошкодження ліцею та багатоповерхівки. 

Дані про жертв та поранених не надходили.

Автор: Діана Квасневська